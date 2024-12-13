Créer une Vidéo de Changelog pour des Mises à Jour Engagantes

Faites vivre vos mises à jour logicielles et boostez l'engagement des utilisateurs en utilisant des avatars AI personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo de 45 secondes pleine d'action pour les gamers et les passionnés de technologie, transformant des notes de patch fastidieuses en visuels dynamiques. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour animer rapidement les mises à jour clés avec un style visuel énergique et rapide, complété par une voix AI amicale et entraînante, rendant l'information complexe plus digeste.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de notes de version informative de 1,5 minute pour les utilisateurs finaux et les équipes de support client, assurant un engagement maximal des utilisateurs. La vidéo doit présenter un style visuel informatif et convivial, mettant clairement en avant les nouvelles fonctionnalités avec du texte à l'écran et une voix AI calme et éducative. N'oubliez pas d'inclure des sous-titres pour l'accessibilité et une portée mondiale.
Exemple de Prompt 3
Créez rapidement une vidéo de changelog de 30 secondes pour les équipes internes ou les petites entreprises, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une esthétique visuelle moderne et épurée. Cette vidéo doit transmettre de manière concise les mises à jour récentes avec une voix AI énergique et claire, en faisant un outil efficace pour le partage de projet et pour tenir tout le monde informé.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Changelog

Transformez vos mises à jour logicielles et notes de version en vidéos claires et engageantes avec des outils alimentés par l'AI, améliorant la compréhension et l'engagement des utilisateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script
Décrivez vos mises à jour clés et nouvelles fonctionnalités. Ensuite, utilisez la puissante fonction Texte-en-vidéo de HeyGen pour convertir instantanément votre texte en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'Avatars AI réalistes pour être votre présentateur à l'écran. Votre avatar choisi délivrera votre message de changelog avec des expressions et gestes engageants.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo en ajoutant des sous-titres personnalisables, de la musique de fond ou des médias de stock pertinents de la bibliothèque pour illustrer vos mises à jour et maintenir l'engagement des spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de changelog peaufinée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes. Partagez votre mise à jour professionnelle et engageante avec votre audience pour augmenter l'engagement des utilisateurs.

Cas d'Utilisation

Promouvez de Nouvelles Fonctionnalités avec des Vidéos Alimentées par l'AI

Utilisez la vidéo AI pour mettre en avant et promouvoir efficacement de nouvelles fonctionnalités logicielles, stimulant l'intérêt et l'adoption des utilisateurs avec des visuels dynamiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment les Avatars AI de HeyGen améliorent-ils le contenu vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de donner vie aux scripts avec des Avatars AI avancés, rendant les vidéos plus dynamiques et personnalisées. Ces avatars personnalisables sont essentiels pour produire un contenu vidéo engageant sans avoir besoin d'acteurs ou de configurations complexes, augmentant considérablement l'engagement des utilisateurs.

HeyGen peut-il générer des vidéos engageantes directement à partir de texte ?

Oui, HeyGen excelle en tant qu'outil alimenté par l'AI, transformant vos scripts écrits en vidéos soignées et engageantes sans effort. Son éditeur vidéo intuitif vous permet d'intégrer votre texte avec une narration par un acteur vocal AI, des visuels dynamiques et une riche bibliothèque de stock.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour l'accessibilité vidéo et les voix off ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme la génération automatique de sous-titres et de voix off professionnelles pour assurer une accessibilité et un impact maximum. Vous pouvez ajouter facilement des sous-titres de haute qualité à vos vidéos et utiliser des outils alimentés par l'AI pour un acteur vocal AI clair et naturel.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des visuels dynamiques pour les mises à jour logicielles ou les changelogs ?

HeyGen est un outil idéal alimenté par l'AI pour transformer des mises à jour logicielles complexes et des notes de version en vidéos engageantes. Avec des avatars personnalisables et un éditeur vidéo convivial, vous pouvez facilement créer des vidéos de changelog captivantes avec des visuels dynamiques qui informent et enthousiasment votre audience.

