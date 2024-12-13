Créer une Vidéo de Mise à Jour de Changelog : Simplifiez Vos Annonces de Produit

Annoncez de nouvelles fonctionnalités et mises à jour de produit sans effort. Utilisez des avatars AI pour simplifier votre flux de création vidéo et améliorer la clarté des notes de version.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux développeurs, détaillant méticuleusement les meilleures pratiques pour créer et maintenir des changelogs. Son style visuel doit être impeccablement propre et informatif, avec une voix off calme générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, enrichie par des sous-titres clairs pour maximiser l'accessibilité et la compréhension.
Exemple de Prompt 2
Présentez des corrections de bugs importantes et des améliorations de performance à votre base d'utilisateurs générale à travers une vidéo engageante de 30 secondes, dérivée de vos dernières notes de version. Cette vidéo doit adopter un style visuel lumineux et clair, démontrant de manière créative les corrections avec des animations simples des modèles et scènes de HeyGen, le tout accompagné d'une musique de fond agréable et enrichi par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour souligner la stabilité.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo moderne de 45 secondes sur le thème du 'comment faire', spécifiquement pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, illustrant brillamment un flux de création vidéo simplifié pour leurs mises à jour de produit cohérentes. Le récit doit se dérouler avec un ton instructif clair et une progression visuelle étape par étape, optimisée pour toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen, avec des sous-titres intégrés pour un public vraiment large.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Mise à Jour de Changelog

Communiquez clairement les mises à jour de produit et les nouvelles fonctionnalités à vos utilisateurs en transformant vos entrées de changelog en vidéos engageantes avec un éditeur vidéo AI.

1
Step 1
Collez Votre Texte de Changelog
Commencez par coller vos entrées de changelog ou notes de version directement dans l'éditeur de script. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script convertira automatiquement votre texte en une voix off.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Améliorez votre vidéo en choisissant un avatar AI pour narrer vos mises à jour. Personnalisez les scènes avec des visuels pertinents de notre bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres pour illustrer les nouvelles fonctionnalités.
3
Step 3
Appliquez la Marque et Peaufinez
Assurez la cohérence de la marque en appliquant votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées à l'aide des contrôles de marque. Utilisez des modèles et scènes pour structurer efficacement votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Finalisez votre vidéo de changelog, puis exportez-la facilement dans divers formats d'aspect ratio. Partagez votre vidéo professionnelle sur tous vos canaux de communication pour informer votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier

.

Développez des guides vidéo complets pour les nouvelles versions, garantissant que les utilisateurs du monde entier saisissent rapidement et adoptent les dernières améliorations de produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de mise à jour de changelog avec une touche créative ?

HeyGen transforme vos mises à jour de produit en contenu vidéo engageant en utilisant l'AI. Notre plateforme vous permet d'utiliser des avatars AI, du texte-à-vidéo dynamique à partir de scripts, et une toile interactive pour créer une vidéo de mise à jour de changelog qui capte l'attention et explique efficacement les nouvelles fonctionnalités.

Quel est le flux de création vidéo pour générer des annonces de mise à jour de produit avec HeyGen ?

Le flux de création vidéo dans HeyGen est conçu pour l'efficacité, vous permettant de produire rapidement des annonces de mise à jour de produit professionnelles. Il vous suffit d'entrer votre script, de sélectionner un avatar AI, d'ajouter des médias pertinents de notre bibliothèque de stock élargie, et d'utiliser des modèles et scènes pour créer des entrées de changelog convaincantes.

Les avatars AI et les voix off de HeyGen peuvent-ils simplifier la production des notes de version ?

Absolument, les avatars AI de HeyGen et les capacités avancées de génération de voix off simplifient considérablement la production des notes de version. Cela vous permet de communiquer les corrections de bugs et les nouvelles fonctionnalités avec des vidéos explicatives de haute qualité et cohérentes, sans avoir besoin de studios d'enregistrement traditionnels.

HeyGen propose-t-il des outils pour maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos explicatives pour les nouvelles fonctionnalités ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la personnalisation de logo et de couleurs, garantissant que votre contenu vidéo explicatif pour les nouvelles fonctionnalités reste conforme à votre marque. Vous pouvez également enregistrer des modèles et scènes pour établir un guide de style cohérent pour toutes vos vidéos 'comment faire' et mises à jour de produit.

