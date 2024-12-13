Créer une Vidéo de Formation Cerner : Améliorez l'Apprentissage des Prestataires
Produisez rapidement des vidéos de formation Cerner professionnelles avec des avatars AI pour simplifier les concepts complexes des DME pour les prestataires.
Créez une vidéo pédagogique engageante de 2 minutes destinée aux prestataires existants, offrant une remise à niveau complète sur la "Prescription Électronique" efficace et la gestion des "Ordres" complexes dans Cerner. Cette vidéo doit adopter un style visuel interactif, démontrant les clics et les flux de travail exacts, renforcé par une voix confiante et guidante. Intégrez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter le matériel de manière amicale et accessible.
Produisez un tutoriel ciblé d'une minute pour tous les utilisateurs de Cerner, démontrant le processus de "Création d'Autotext Cerner" pour simplifier la documentation des "Notes". Le style visuel de la vidéo doit être rapide et engageant, mettant en avant les gains d'efficacité avec des superpositions de texte à l'écran, et une voix encourageante et dynamique. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité.
Concevez un court clip pédagogique de 45 secondes pour le personnel clinique, détaillant les étapes clés du "Processus de Sortie" en utilisant l'interface "PowerChart Touch". Le style visuel doit être concis et adapté aux mobiles, montrant clairement la fonctionnalité de l'application, avec un ton d'instruction précis. Utilisez la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer les instructions clés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez la vidéo alimentée par l'AI pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des apprenants pour la formation complexe sur le logiciel DME Cerner.
Accélérez la Production et la Portée des Cours.
Développez et déployez rapidement des cours de formation Cerner complets, permettant une accessibilité plus large pour les prestataires à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation Cerner pour des processus spécifiques de logiciels DME ?
HeyGen permet la génération efficace de vidéos de formation Cerner détaillées pour des processus complexes de logiciels DME tels que le Processus d'Admission, le Processus de Sortie ou la Prescription Électronique. Nos avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo vous aident à expliquer clairement les fonctionnalités clés, les Notes et les Ordres.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement une vidéo de formation Cerner ?
Pour créer rapidement une vidéo de formation Cerner, HeyGen propose des fonctionnalités puissantes incluant des avatars AI, la génération de texte en vidéo à partir d'un script, et des capacités de voix off. Vous pouvez également utiliser des modèles préconçus et une bibliothèque de médias pour produire efficacement des vidéos Cerner professionnelles et des supports de formation.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation pour prestataires pour divers modules Cerner ?
Oui, HeyGen est un excellent outil pour développer des vidéos de formation complètes pour prestataires adaptées à votre Bibliothèque de Vidéos pour Prestataires. Il vous permet de couvrir facilement différents modules de logiciels DME Cerner, garantissant que tous les prestataires reçoivent une instruction cohérente et efficace.
Est-il possible de personnaliser les vidéos de formation Cerner créées avec HeyGen pour correspondre à notre marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre organisation, des couleurs spécifiques et des polices dans toutes vos vidéos de formation Cerner. Cela garantit que tous les supports de formation s'alignent de manière cohérente avec l'identité de votre marque d'entreprise.