Créez une vidéo pédagogique engageante de 2 minutes destinée aux prestataires existants, offrant une remise à niveau complète sur la "Prescription Électronique" efficace et la gestion des "Ordres" complexes dans Cerner. Cette vidéo doit adopter un style visuel interactif, démontrant les clics et les flux de travail exacts, renforcé par une voix confiante et guidante. Intégrez les "avatars AI" de HeyGen pour présenter le matériel de manière amicale et accessible.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel ciblé d'une minute pour tous les utilisateurs de Cerner, démontrant le processus de "Création d'Autotext Cerner" pour simplifier la documentation des "Notes". Le style visuel de la vidéo doit être rapide et engageant, mettant en avant les gains d'efficacité avec des superpositions de texte à l'écran, et une voix encourageante et dynamique. Exploitez la "Génération de voix off" de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Concevez un court clip pédagogique de 45 secondes pour le personnel clinique, détaillant les étapes clés du "Processus de Sortie" en utilisant l'interface "PowerChart Touch". Le style visuel doit être concis et adapté aux mobiles, montrant clairement la fonctionnalité de l'application, avec un ton d'instruction précis. Utilisez la fonctionnalité "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour assurer l'accessibilité et renforcer les instructions clés.
Comment Créer une Vidéo de Formation Cerner

Créez des vidéos de formation Cerner professionnelles et efficaces avec facilité, en utilisant les outils alimentés par l'AI de HeyGen pour une instruction claire et précise du produit.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation Cerner
Définissez les flux de travail spécifiques du logiciel DME Cerner que vous devez couvrir. Rédigez un script clair et concis, prêt à être transformé en vidéo professionnelle grâce aux capacités de texte en vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Scène
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux vos formateurs. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour concevoir un arrière-plan visuel engageant pour vos vidéos de formation Cerner, assurant la clarté pour tous les spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez le Script pour la Génération de Voix Off
Collez votre script préparé dans HeyGen. La plateforme générera automatiquement des voix off naturelles, transformant votre script en Matériaux de Formation dynamiques avec une narration de haute qualité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation Cerner en ajoutant des contrôles de marque tels que des logos ou des couleurs. Exportez votre vidéo dans le format d'aspect souhaité, la rendant prête pour une distribution fluide pour une formation efficace des prestataires.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Éducation Médicale Complexe

.

Transformez les procédures complexes du DME Cerner en contenu vidéo clair et digeste, améliorant grandement l'éducation et la compréhension en santé.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation Cerner pour des processus spécifiques de logiciels DME ?

HeyGen permet la génération efficace de vidéos de formation Cerner détaillées pour des processus complexes de logiciels DME tels que le Processus d'Admission, le Processus de Sortie ou la Prescription Électronique. Nos avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo vous aident à expliquer clairement les fonctionnalités clés, les Notes et les Ordres.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer rapidement une vidéo de formation Cerner ?

Pour créer rapidement une vidéo de formation Cerner, HeyGen propose des fonctionnalités puissantes incluant des avatars AI, la génération de texte en vidéo à partir d'un script, et des capacités de voix off. Vous pouvez également utiliser des modèles préconçus et une bibliothèque de médias pour produire efficacement des vidéos Cerner professionnelles et des supports de formation.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation pour prestataires pour divers modules Cerner ?

Oui, HeyGen est un excellent outil pour développer des vidéos de formation complètes pour prestataires adaptées à votre Bibliothèque de Vidéos pour Prestataires. Il vous permet de couvrir facilement différents modules de logiciels DME Cerner, garantissant que tous les prestataires reçoivent une instruction cohérente et efficace.

Est-il possible de personnaliser les vidéos de formation Cerner créées avec HeyGen pour correspondre à notre marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo de votre organisation, des couleurs spécifiques et des polices dans toutes vos vidéos de formation Cerner. Cela garantit que tous les supports de formation s'alignent de manière cohérente avec l'identité de votre marque d'entreprise.

