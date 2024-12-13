Créer une Vidéo de Formation sur les Directives de Marque : Assurez la Cohérence

Donnez à votre équipe un guide vidéo clair sur le style de marque. Maintenez la cohérence de la marque sans effort grâce aux contrôles de branding de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation détaillée de 90 secondes pour les équipes de marketing et de design, explorant les spécificités des couleurs et de la typographie de la marque. Le style visuel doit être dynamique, présentant des exemples avec du texte superposé, complété par une voix off claire et instructive et enrichi de sous-titres pour l'accessibilité et le renforcement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo pratique de 45 secondes pour les créateurs de contenu, démontrant comment appliquer les directives de la marque de manière cohérente sur les réseaux sociaux et la conception de sites web. La vidéo doit utiliser une esthétique visuelle moderne et épurée avec des exemples illustratifs de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen, accompagnée d'une voix off informative et concise qui renforce les meilleures pratiques pour le contenu vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo motivationnelle convaincante de 75 secondes pour tout le personnel, soulignant l'importance de la cohérence de la marque et les avantages de respecter les directives de branding créées. Le style visuel doit être engageant et axé sur la narration, utilisant un ton professionnel mais accessible pour la voix off générée via texte-à-vidéo à partir du script, inspirant une approche unifiée à travers l'organisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Formation sur les Directives de Marque

Créez sans effort une vidéo de formation professionnelle et engageante qui communique clairement vos directives de marque à votre équipe, assurant une représentation de marque cohérente et percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script de Directives de Marque
Définissez les éléments clés de vos "directives de marque" (par exemple, utilisation du logo, palettes de couleurs, règles de typographie). Rédigez un script détaillé pour votre vidéo de formation afin de tirer parti de la capacité de HeyGen à créer des "vidéos à partir de texte" pour une création efficace.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et un Avatar AI
Améliorez votre vidéo en sélectionnant des visuels appropriés qui s'alignent avec votre "guide de style de marque". Choisissez un "avatar AI" engageant de HeyGen pour présenter vos directives de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Branding
Maintenez la "cohérence de la marque" en utilisant les "contrôles de branding (logo, couleurs)" de HeyGen pour intégrer harmonieusement le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre entreprise dans votre vidéo de formation.
4
Step 4
Affinez et Exportez Votre Vidéo
Revoyez et finalisez votre vidéo, en vous assurant qu'elle reflète fidèlement votre message de marque. Utilisez le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour produire un "guide de style de marque vidéo" de haute qualité adapté à tous vos canaux de distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Clips de Directives Engagés

.

Générez rapidement des clips vidéo courts et engageants démontrant les directives de marque pour les réseaux sociaux, assurant une application cohérente.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer une vidéo de formation efficace sur les directives de marque ?

HeyGen vous permet de créer efficacement une vidéo de formation sur les directives de marque en transformant votre script en contenu vidéo engageant à l'aide d'avatars AI et de génération de voix off automatisée. Cela garantit que votre guide de style de marque est communiqué clairement et de manière cohérente dans toute votre organisation.

Quels éléments de branding spécifiques puis-je présenter dans une vidéo HeyGen pour mon guide de style de marque ?

Avec les contrôles de branding complets de HeyGen, vous pouvez détailler et démontrer méticuleusement des éléments essentiels tels que les palettes de couleurs exactes, la typographie approuvée, l'utilisation des polices et le placement des logos. Cela assure une haute cohérence de la marque dans le marketing et le design pour les réseaux sociaux et la conception de sites web.

HeyGen peut-il simplifier l'explication des aspects techniques dans un guide de style de marque ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos étape par étape, vous permettant d'expliquer clairement les aspects techniques et les directives complexes. Utilisez des modèles et des scènes préconçus pour décomposer des instructions complexes pour des démonstrations de produits ou des spécificités de design dans un format facile à comprendre.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour maintenir la cohérence de la marque dans tout le contenu vidéo ?

HeyGen est idéal pour maintenir la cohérence de la marque grâce à ses contrôles de branding robustes, qui vous permettent d'intégrer vos logos spécifiques, couleurs de marque et éléments visuels directement dans chaque vidéo. Cela garantit que tout le contenu vidéo adhère strictement à vos directives de marque établies.

