Créer une Vidéo de Formation à la Sécurité Biologique : Production Rapide et Efficace avec l'IA

Assurez la sécurité en laboratoire avec des protocoles clairs. Produisez rapidement une vidéo de formation efficace à partir de votre script, améliorant la sécurité au travail grâce à des capacités avancées de texte à vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo pédagogique de 1,5 minute conçue pour des chercheurs expérimentés, détaillant des protocoles de sécurité avancés pour la manipulation de dangers biologiques spécifiques. La vidéo doit adopter un ton sérieux et informatif, combinant des superpositions animées détaillées avec des images réelles de laboratoire pour illustrer des procédures complexes. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour fournir une narration précise et cohérente tout au long des explications techniques.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de formation à la sécurité biologique de 2 minutes destiné aux étudiants universitaires suivant leur premier cours de laboratoire, conçu pour un apprentissage en ligne efficace. L'approche visuelle doit être très engageante, incorporant des graphiques vibrants et des éléments interactifs, avec une musique de fond entraînante et encourageante. Intégrez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer les points d'apprentissage clés pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo éducative concise de 45 secondes illustrant les erreurs courantes et les meilleures pratiques lors de l'apprentissage de l'utilisation d'une hotte de sécurité biologique, destinée à des rappels rapides pour les techniciens de laboratoire occupés. Le design visuel doit être simple et visuellement distinct, utilisant une approche en écran partagé 'à faire et à ne pas faire' avec un narrateur clair et concis. Employez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour rapidement trouver des séquences B-roll et des icônes pertinentes pour améliorer la compréhension visuelle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo de Formation à la Sécurité Biologique

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité biologique professionnelles et percutantes pour éduquer votre équipe sur les protocoles de sécurité essentiels et le fonctionnement des hottes.

1
Step 1
Créez Votre Script et Voix Off
Développez un contenu clair et précis pour votre vidéo de formation à la sécurité biologique. Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour générer des voix off naturelles directement à partir de votre texte écrit.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI et Scènes Engagants
Améliorez votre vidéo éducative en sélectionnant un avatar AI pour présenter l'information. Utilisez divers modèles et scènes pour démontrer visuellement comment utiliser une hotte de sécurité biologique de manière efficace et sécurisée.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités de Marque et d'Accessibilité
Maintenez la cohérence avec l'image de votre organisation en utilisant des contrôles de marque pour les logos et les couleurs. Ajoutez des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et renforcer les protocoles de sécurité clés pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation professionnelle en sélectionnant vos options de redimensionnement et d'exportation selon le format souhaité. Votre formation à la sécurité biologique de haute qualité est maintenant prête à être partagée pour l'apprentissage en ligne ou la distribution interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement et la Rétention de l'Apprentissage

Produisez des vidéos de formation à la sécurité biologique dynamiques et interactives avec des avatars AI pour augmenter significativement l'engagement des stagiaires et améliorer la rétention des connaissances sur les mesures de sécurité critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo de formation à la sécurité biologique ?

HeyGen simplifie le processus de création d'une vidéo de formation à la sécurité biologique en transformant votre script en contenu vidéo engageant à l'aide d'avatars AI réalistes et de capacités de texte à vidéo. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour la production vidéo traditionnelle, vous aidant à créer des vidéos éducatives professionnelles efficacement.

Quelles fonctionnalités de HeyGen aident à créer des vidéos éducatives engageantes pour la sécurité en laboratoire ?

HeyGen offre une suite de fonctionnalités idéales pour créer des vidéos éducatives percutantes pour la sécurité en laboratoire, y compris la génération de voix off professionnelle, des sous-titres automatiques et des modèles personnalisables. Vous pouvez également tirer parti d'une bibliothèque de médias diversifiée et de contrôles de marque pour garantir que vos vidéos de formation soient à la fois informatives et visuellement attrayantes.

Est-il possible de personnaliser l'image de marque d'une vidéo de formation à la sécurité biologique produite avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de personnaliser entièrement toute vidéo de formation à la sécurité biologique grâce à des contrôles de marque robustes. Vous pouvez facilement intégrer le logo de votre organisation, des couleurs de marque spécifiques et d'autres éléments visuels pour maintenir une image cohérente et professionnelle dans tous vos protocoles de formation à la sécurité.

À quelle vitesse puis-je produire une vidéo professionnelle sur le fonctionnement d'une hotte de sécurité biologique en utilisant l'IA de HeyGen ?

Avec la puissante IA de HeyGen, vous pouvez produire efficacement une vidéo de haute qualité sur le fonctionnement d'une hotte de sécurité biologique en quelques minutes, et non en heures. Il vous suffit d'entrer votre script, de sélectionner un avatar AI, et HeyGen génère une vidéo de formation professionnelle ou un tutoriel vidéo prêt pour votre équipe, couvrant les détails essentiels du fonctionnement de la hotte.

