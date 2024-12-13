Réalisez une Vidéo en Coulisses qui Raconte Votre Histoire

Créez facilement du contenu authentique en coulisses en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen pour humaniser votre marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes pour les étudiants en cinéma et les cinéastes indépendants, explorant les complexités techniques d'un plateau de tournage en mettant en lumière divers équipements de caméra et la capture collaborative des coulisses. Adoptez une esthétique visuelle élégante de style documentaire avec un son clair et net, axé sur les sons ambiants du plateau et des voix off précises. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les spécifications techniques clés ou introduire différents rôles de l'équipe, ajoutant une touche professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une courte vidéo persuasive de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, illustrant comment les images en coulisses peuvent raconter efficacement une histoire et servir d'outil marketing puissant pour leur marque. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et inspirant avec des transitions cinématographiques et une bande sonore motivante. Améliorez la compréhension et l'engagement des spectateurs en intégrant les sous-titres/captions de HeyGen pour transmettre des insights marketing clés et des messages de marque.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes conçue pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les marques personnelles, démontrant des techniques de montage vidéo efficaces pour transformer des clips bruts en coulisses en contenu marketing captivant pour les réseaux sociaux. Employez une approche visuelle moderne et rapide avec un étalonnage des couleurs vibrant et une bande sonore tendance avec des effets sonores rapides. Intégrez les animations de texte de HeyGen pour souligner des conseils importants et créer des graphiques à l'écran visuellement attrayants qui captent l'attention du public.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Réaliser une Vidéo en Coulisses

Mettez en valeur l'effort et la créativité derrière vos projets en créant des vidéos en coulisses engageantes qui connectent avec votre public.

1
Step 1
Capturez du Contenu Authentique en Coulisses
Enregistrez des séquences b-roll sur le plateau et des interviews pendant votre projet pour mettre en avant votre équipe et votre processus. Ce contenu brut constitue la base d'une vidéo en coulisses authentique, capturant des moments et des insights authentiques.
2
Step 2
Structurez Votre Narration avec un Modèle
Organisez vos séquences capturées en une histoire captivante. Utilisez les modèles de vidéos et scènes de HeyGen pour établir rapidement un flux narratif clair, rendant votre histoire en coulisses facile à suivre et engageante pour les spectateurs.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo avec des Éléments Engagés
Donnez vie à votre vidéo en coulisses en ajoutant des touches professionnelles. Générez une voix off pour narrer les moments clés ou utilisez des graphiques et des animations de texte pour mettre en avant des détails importants, rendant votre contenu plus dynamique et informatif.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo en Coulisses Polie
Appliquez des contrôles de branding pour assurer la cohérence avec votre identité de marque. Optimisez le format d'aspect de votre vidéo et exportez-la dans le format souhaité, prête à être partagée sur les plateformes de réseaux sociaux et à engager votre public.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

Produisez du contenu vidéo puissant et inspirant qui résonne profondément et motive votre public cible.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement du contenu authentique en coulisses ?

HeyGen vous permet de transformer des scripts en vidéos captivantes en coulisses en utilisant des avatars AI et une bibliothèque multimédia, garantissant que votre contenu authentique en coulisses capture efficacement le processus créatif. Vous pouvez facilement raconter l'histoire de votre projet avec des visuels puissants et des voix off.

Quelles idées créatives HeyGen peut-il offrir pour réaliser une vidéo en coulisses ?

HeyGen propose divers modèles de vidéos et scènes, vous permettant de produire facilement des segments de b-roll sur le plateau ou des interviews pour votre vidéo en coulisses. Vous pouvez enrichir votre vidéographie en coulisses avec des graphiques et des animations de texte pour mettre en avant des insights clés et des éléments créatifs supplémentaires.

Puis-je assurer la cohérence de mon identité de marque lors du tournage de vidéos en coulisses avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding comme des logos et des couleurs personnalisés pour maintenir une apparence cohérente sur toutes vos vidéos en coulisses. Cela aide à renforcer votre identité de marque tout en partageant des moments partageables de votre travail comme un outil marketing puissant.

Comment HeyGen simplifie-t-il la production de vidéographie en coulisses ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos en coulisses en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script et en générant des voix off. Cela vous permet de créer rapidement des films en coulisses de qualité professionnelle sans équipement de caméra étendu, simplifiant ainsi votre flux de travail de vidéographie en coulisses.

