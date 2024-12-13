Générateur de Vidéos de Maintenance : Contenu Didactique Propulsé par l'IA

Fournissez des guides de maintenance clairs et engageants. Utilisez des avatars AI pour expliquer les procédures complexes sans effort et assurer la compréhension des spectateurs.

Créez une vidéo d'instruction captivante de 60 secondes destinée aux créateurs en herbe, démontrant un projet DIY simple, en utilisant des visuels lumineux et encourageants et une voix off claire et amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant les étapes complexes faciles à suivre avec l'aide de modèles vidéo polyvalents.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce de produit dynamique de 30 secondes pour les passionnés de technologie, présentant un nouveau gadget élégant avec des visuels modernes et énergiques et un ton autoritaire mais excitant, mettant en vedette un avatar AI pour narrer les principaux avantages et créée sans effort grâce aux capacités de texte-à-vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de mise à jour d'entreprise de 45 secondes conçue pour les employés internes de l'entreprise, utilisant un style visuel propre et professionnel et une voix calme et directe pour transmettre des changements de politique importants, en assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs en ajoutant des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseil engageante de 15 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les propriétaires de petites entreprises, avec des scènes rapides et visuellement attrayantes et une musique de fond entraînante, livrant rapidement une astuce marketing en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour donner vie à votre script avec un impact immédiat.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Maintenance

Produisez efficacement des vidéos de maintenance claires et professionnelles avec des outils propulsés par l'IA, rationalisant votre création de contenu de formation et d'instruction.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger le "script" de votre vidéo de maintenance. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer instantanément votre contenu écrit en une narration parlée engageante.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Renforcez votre message en sélectionnant parmi une bibliothèque de "modèles vidéo" pour construire rapidement vos scènes, assurant un aspect cohérent et professionnel pour vos instructions.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Professionnels
Incorporez des touches professionnelles essentielles. Générez des "sous-titres" précis pour l'accessibilité et la clarté, rendant vos instructions de maintenance faciles à suivre pour tous.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de maintenance en l'exportant dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Votre "vidéo didactique" soignée est maintenant prête pour la distribution et l'utilisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Procédures Techniques

.

Simplifiez les procédures de maintenance complexes et les informations techniques en vidéos AI claires et engageantes pour une meilleure compréhension et éducation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos didactiques engageantes ?

La vaste bibliothèque de modèles vidéo de HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos didactiques professionnelles. Vous pouvez personnaliser les scènes et utiliser des avatars AI pour fournir un contenu de formation clair et percutant de manière efficace.

Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour la production de texte-à-vidéo ?

HeyGen transforme votre script en contenu vidéo dynamique en utilisant des capacités avancées de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes. Cela vous permet de produire des récits vidéo d'entreprise ou de marketing captivants sans avoir besoin de compétences complexes en montage.

Puis-je personnaliser la voix et les visuels pour ma marque avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos avec diverses options de générateur de voix AI et d'ajouter des sous-titres pour l'accessibilité. Vous pouvez également appliquer des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs pour maintenir une identité d'entreprise cohérente.

HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo pour les projets créatifs ?

Oui, HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer qui simplifie votre flux de création vidéo, le rendant accessible à tous. Vous pouvez facilement intégrer des séquences d'archives et d'autres médias pour enrichir votre vidéo marketing ou tout autre projet créatif.

