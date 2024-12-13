Créateur de Vidéos Macro : Simplifiez les Idées Complexes
Transformez des scripts complexes en vidéos claires et engageantes sans effort grâce à notre fonctionnalité avancée de Texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle de 1,5 minute pour les formateurs d'entreprise et les éducateurs, en mettant l'accent sur la puissance d'un "agent vidéo AI" pour fournir un matériel d'apprentissage cohérent et engageant. La vidéo doit avoir un style visuel encourageant et amical, utilisant des éléments de design modernes et une musique de fond entraînante, tout en mettant en avant les "avatars AI" de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et maintenir l'engagement des apprenants.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu qui ont besoin d'un "outil vidéo en ligne" efficace. Le style visuel doit être vibrant et rapide, incorporant des coupes rapides et une musique de fond tendance, soulignant comment la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen améliore automatiquement l'accessibilité et la rétention des spectateurs sur diverses plateformes.
Réalisez une vidéo de démonstration éducative de 2 minutes pour les vidéastes indépendants et les agences, illustrant comment HeyGen simplifie les flux de production vidéo en tant qu'"outil vidéo en ligne" complet. Adoptez un style visuel épuré et minimaliste avec une voix off calme et autoritaire, en mettant l'accent sur l'efficacité obtenue en utilisant la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour intégrer rapidement des ressources visuelles de haute qualité sans quitter la plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez un Contenu Éducatif Engagé.
Développez sans effort des cours complets pour éduquer un public mondial sur divers sujets.
Améliorez les Vidéos de Formation en Entreprise.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos à partir de texte ?
HeyGen utilise un montage avancé alimenté par l'AI pour transformer votre texte en vidéo à partir de script sans effort. Il vous suffit d'entrer votre script, et notre outil vidéo en ligne générera une vidéo professionnelle, complète avec des avatars AI et une génération de voix off, économisant ainsi un temps de production considérable.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les sous-titres dans mes vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen propose une large gamme d'avatars AI personnalisables qui peuvent être adaptés à votre marque. Vous pouvez également ajouter et personnaliser les sous-titres et captions, garantissant que votre message est accessible et engageant pour tous les spectateurs.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la sortie vidéo ?
HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu a toujours une apparence professionnelle. De plus, les utilisateurs peuvent intégrer des B-rolls et utiliser notre bibliothèque de médias/support de stock complète pour améliorer leurs productions vidéo.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil vidéo en ligne complet ?
HeyGen se distingue en tant qu'agent vidéo AI et outil vidéo en ligne complet car il simplifie l'ensemble du processus de génération vidéo de bout en bout. De la création de vidéos natives à partir de prompts à l'utilisation de modèles et de scènes, il permet aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos de haute qualité.