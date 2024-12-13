Créez une vidéo convaincante de 45 secondes pour les nouveaux employés d'une usine de fabrication, les guidant à travers les étapes initiales de leur rôle. Ces "vidéos d'intégration des employés" professionnelles mais engageantes devraient présenter des avatars AI amicaux démontrant les protocoles de sécurité et le fonctionnement de base des machines. Le style visuel doit être épuré et moderne, complété par une voix off claire et encourageante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation cohérente.

Générer une Vidéo