Produisez une vidéo pédagogique de 60 secondes pour les enseignants et les étudiants en sciences, illustrant de manière vivante un "Ensemble de démonstration moteur/générateur" en action. Le style visuel doit être lumineux et engageant, utilisant des graphiques dynamiques pour montrer comment le travail mécanique se transforme en énergie électrique, avec une voix off enthousiaste et claire expliquant le processus d'un générateur "à main". Les "AI avatars" de HeyGen peuvent présenter efficacement les étapes de la démonstration, rendant les concepts complexes faciles à comprendre en classe.

Générer une Vidéo