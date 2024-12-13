créateur de vidéos par apprentissage automatique : Créez des vidéos AI rapidement

Produisez sans effort des vidéos de haute qualité en utilisant notre plateforme alimentée par l'AI, en exploitant des avatars AI pour un contenu engageant.

Imaginez transformer votre stratégie marketing avec un créateur de vidéos AI, en élaborant des récits captivants dans un spot de 45 secondes conçu pour les propriétaires de petites entreprises. Cette vidéo dynamique et moderne, avec une musique entraînante et une génération de voix off claire, met efficacement en valeur votre produit ou service, en exploitant le texte-à-vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Libérez votre créativité narrative avec la création de vidéos animées par l'AI, en produisant une vidéo animée captivante de 60 secondes pour les créateurs de contenu. En utilisant un style visuel illustratif avec une narration engageante et une musique d'ambiance subtile, cette vidéo utilise des avatars AI et divers modèles & scènes pour donner vie à votre vision unique.
Exemple de Prompt 2
Démystifiez des idées complexes avec une vidéo explicative concise de 30 secondes, ciblant les entreprises SaaS avec un style visuel simplifié, semblable à une infographie. Dotée d'une voix off professionnelle et d'une musique de fond minimale, cette vidéo générative AI communique clairement les concepts clés, enrichie par une bibliothèque de médias/stock et des sous-titres/captions précis.
Exemple de Prompt 3
Révolutionnez vos communications d'entreprise avec une vidéo de formation professionnelle de 90 secondes, adaptée aux départements RH et aux formateurs d'entreprise. Cette vidéo, produite avec un créateur de vidéos par apprentissage automatique, adopte un style visuel d'entreprise épuré et une voix off instructive, diffusant efficacement l'information et assurant une large accessibilité grâce au redimensionnement & exportation des formats.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos par apprentissage automatique

Transformez sans effort vos idées en vidéos professionnelles avec des outils alimentés par l'AI. Créez du contenu engageant rapidement et efficacement.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par saisir votre texte ou script. La capacité de texte-à-vidéo à partir de script de la plateforme générera automatiquement les scènes vidéo initiales et le récit basé sur votre contenu, posant les bases de votre projet.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Vous pouvez personnaliser leur apparence et leur voix, garantissant que votre vidéo ait un présentateur professionnel et accessible.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations vocales et visuelles
Améliorez votre vidéo en générant une voix off naturelle avec les capacités de génération de voix off. Incorporez de la musique de fond et ajoutez des médias de soutien de la bibliothèque pour affiner l'attrait visuel.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo
Finalisez votre projet en sélectionnant votre résolution et format d'image souhaités. Utilisez la fonction de redimensionnement & exportation des formats pour télécharger votre vidéo AI de haute qualité, prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'efficacité de la formation

Améliorez les expériences d'apprentissage et renforcez la rétention des connaissances avec des vidéos de formation alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

De quelles manières HeyGen améliore-t-il la production créative de vidéos ?

La plateforme alimentée par l'AI de HeyGen fournit des outils créatifs complets pour la création de vidéos, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque et une vaste bibliothèque de médias, permettant aux utilisateurs de produire du contenu visuellement attrayant sans effort. Elle agit comme une plateforme complète de création de vidéos en ligne pour divers projets créatifs.

Quelles capacités avancées d'AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos animées ?

HeyGen exploite l'AI générative avancée pour alimenter son créateur de vidéos AI, permettant la création de vidéos animées époustouflantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme d'avatars AI et utiliser la création de texte-à-vidéo pour produire du contenu dynamique efficacement.

HeyGen peut-il transformer du texte en vidéos explicatives engageantes et autres contenus ?

Absolument, HeyGen excelle dans la création de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir facilement des scripts en vidéos explicatives de haute qualité ou en vidéos de formation. Ce processus de création de vidéos alimenté par l'AI inclut la génération de voix off et des sous-titres automatiques, rendant les idées complexes faciles à comprendre.

Comment HeyGen facilite-t-il la production rapide de vidéos AI professionnelles ?

HeyGen fonctionne comme un puissant créateur de vidéos par apprentissage automatique, rationalisant l'ensemble du flux de production pour créer des vidéos AI rapidement. Sa plateforme alimentée par l'AI intègre divers outils et capacités d'édition vidéo comme le redimensionnement des formats pour une sortie rapide et soignée à travers différents formats.

