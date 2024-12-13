Déverrouillez l'AI : Votre Générateur de Vidéos Tutoriels en Apprentissage Automatique

Transformez vos scripts en tutoriels éducatifs captivants et vidéos explicatives sans effort. Notre générateur de vidéos AI gère la conversion texte-en-vidéo, aucune compétence en montage requise.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative percutante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, illustrant comment l'AI peut révolutionner leurs opérations. Un style visuel d'entreprise soigné est essentiel, complété par une musique de fond professionnelle et entraînante. Exploitez les modèles vidéo professionnels étendus de HeyGen et les scènes variées pour construire une présentation sophistiquée qui résonne profondément avec ce public orienté business.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous d'une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes ciblant les créateurs de contenu YouTube ? Son but est de démontrer la rapidité de génération de contenu sur les nouveaux outils AI. Visuellement, elle doit être rapide et riche, intégrant des séquences dynamiques de technologie. Avec la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo, transformez un script succinct en cette vidéo captivante rapidement, capturant l'attention d'un public technophile.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un segment introductif de 45 secondes pour les éducateurs créant des cours en ligne sur les fondamentaux de l'apprentissage automatique. Cette vidéo nécessite un style visuel clair et pédagogique, avec des superpositions de texte faciles à lire et une voix calme et autoritaire. La fonction avancée de génération de voix off de HeyGen garantira une narration nette pour une compréhension large parmi un public d'apprentissage diversifié, avec l'option d'inclure des sous-titres pour une accessibilité accrue.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels en Apprentissage Automatique

Transformez sans effort vos concepts complexes d'apprentissage automatique en vidéos tutoriels captivantes en utilisant la génération AI et des outils professionnels, aucune compétence en montage requise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de tutoriel en apprentissage automatique. La capacité de texte-en-vidéo de la plateforme convertira votre texte en dialogue parlé.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre tutoriel. Cet avatar AI délivrera visuellement votre script, rendant votre contenu engageant et professionnel.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels & le Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels professionnels et appliquez des contrôles de branding pour incorporer vos éléments de branding personnalisé pour un look et une sensation cohérents.
4
Step 4
Générez & Exportez la Vidéo
La plateforme générera automatiquement votre tutoriel complet, y compris des sous-titres/captions précis, garantissant que votre contenu d'apprentissage automatique est précis et prêt pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Programmes de Formation d'Entreprise

Améliorez les initiatives de formation d'entreprise avec des vidéos interactives et mémorables générées par AI, augmentant l'engagement et la rétention des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des "vidéos explicatives" ou des "tutoriels éducatifs" sans compétences en design ?

HeyGen vous permet de produire des "tutoriels éducatifs" et des "vidéos explicatives" captivants sans effort, même sans "compétences en montage requises". Notre plateforme utilise la technologie de "générateur de vidéos AI", offrant des "modèles vidéo professionnels" et des "avatars AI" pour donner vie à votre contenu rapidement et de manière créative.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour générer du contenu "vidéo AI" efficacement ?

HeyGen est un "générateur de vidéos AI" complet qui transforme les scripts en contenu vidéo dynamique. Il dispose de capacités avancées de "texte-en-vidéo", de "génération de voix off" réaliste, et de "sous-titres" instantanés pour simplifier l'ensemble de votre flux de production vidéo.

Puis-je maintenir mon "branding personnalisé" lors de la production de "modèles vidéo professionnels" avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer sans effort vos éléments de "branding personnalisé" dans chaque vidéo. Utilisez nos "modèles vidéo professionnels" et contrôles de branding pour assurer la cohérence de tous vos "cours en ligne" ou matériels de "formation d'entreprise".

L'intégration des "sous-titres" et des "avatars AI" est-elle fluide pour les "chaînes YouTube" utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen facilite grandement l'amélioration de votre contenu pour les "chaînes YouTube" avec des "sous-titres" automatiques et divers "avatars AI". Cela garantit que vos vidéos sont accessibles et très engageantes pour un public plus large.

