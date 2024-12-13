Créez une vidéo éducative concise d'une minute destinée aux data scientists et aux responsables techniques, illustrant les principes fondamentaux des algorithmes d'apprentissage automatique et leur application dans les rapports automatisés. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant des visualisations de données et des animations épurées, complété par une voix off calme et autoritaire générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen. L'audio doit articuler clairement des concepts complexes, les rendant accessibles sans les simplifier à l'excès.

Générer une Vidéo