Maître Créateur de Vidéos Tutoriels sur Mac pour des Créations Impressionnantes
Débloquez la puissance de Screen Charm avec des avatars d'intelligence artificielle pour un montage vidéo sans effort sur Mac, améliorant la création de vos vidéos tutoriels avec facilité.
Explorer des exemples
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.
Dans cette vidéo de 2 minutes, explorez les fonctions avancées des outils vidéo de macOS, telles que les Clips Synchronisés et le zoom automatique, conçus pour les monteurs vidéo professionnels. Le public cible est constitué de monteurs expérimentés qui cherchent à perfectionner leur art. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et attrayant, incorporant des effets de curseur et des améliorations de la clarté audio. Profitez des avatars IA de HeyGen pour offrir une expérience de tutoriel personnalisée et interactive.
Produisez une vidéo de 60 secondes qui initie les débutants aux aspects fondamentaux de la création de tutoriels vidéo sur Mac. Cette vidéo est destinée aux éducateurs et formateurs souhaitant créer du contenu pédagogique captivant. Le style visuel et sonore doit être convivial et accessible, avec un accent sur les techniques d'enregistrement d'écran et de montage sur la timeline. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour élaborer un guide visuellement attrayant et facile à suivre.
Développez une vidéo de 75 secondes qui met en évidence le processus d'exportation de vidéo pour des fins marketing, spécifiquement pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs. La vidéo doit être visuellement dynamique et informative, montrant l'intégration parfaite des stratégies de marketing vidéo avec les outils de macOS. Utilisez la fonction de sous-titres/légendes de HeyGen pour assurer l'accessibilité et améliorer l'engagement des spectateurs, tout en maintenant un ton technique mais accessible.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA travaillant
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen donne aux créateurs le pouvoir avec des outils vidéo pour macOS afin de produire des tutoriels captivants, en tirant parti de fonctionnalités telles que Screen Charm et Magnetic Timeline pour un montage vidéo sans faille sur Mac.
Créez plus de cours et atteignez plus d'étudiants dans le monde entier.
Effortlessly produce educational content with HeyGen's intuitive tools, expanding your reach and impact.
Génère des vidéos et des clips attrayants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Quickly craft attention-grabbing social media content with HeyGen's AI-driven video creation capabilities.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen améliore-t-il l'édition vidéo sur Mac ?
HeyGen offre une expérience de montage vidéo fluide sur Mac avec des fonctionnalités telles que la Timeline Magnétique et les Clips Composés, permettant la création de tutoriels vidéo précis et efficaces.
Qu'est-ce que Screen Charm et comment cela fonctionne-t-il ?
Screen Charm sur HeyGen offre des capacités avancées d'enregistrement d'écran, y compris le zoom automatique et les effets de curseur, pour créer des vidéos tutoriels attrayantes et professionnelles.
HeyGen peut-il améliorer la clarté de l'audio dans les vidéos tutoriels ?
Sí, HeyGen mejora la claridad del audio mediante sus sofisticadas herramientas de audio, asegurando que tus videos tutoriales suenen tan profesionales como se ven.
Comment HeyGen prend-il en charge l'exportation de vidéos à des fins marketing ?
HeyGen simplifie l'exportation de vidéos avec des contrôles personnalisables pour le redimensionnement du ratio d'aspect et le branding, ce qui le rend idéal pour le marketing vidéo sur différentes plateformes.