Générateur de Vidéos de Formation : Créez un Contenu Engagé pour la Formation et le Développement

Transformez vos supports de formation en vidéos captivantes pour l'apprentissage et le développement avec des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes ciblant les employés et les responsables de la formation et du développement, mettant l'accent sur l'acquisition de nouvelles compétences avec des visuels dynamiques et une voix off énergique et claire. Ce "créateur de vidéos AI" utilise des modèles et des scènes pour construire rapidement un contenu "formation et développement" convaincant, assurant un engagement élevé grâce à des mises en page préconçues et des contrôles intuitifs, tout en générant une voix off professionnelle.
Développez une pièce de "documentation vidéo" précise de 90 secondes pour les chefs d'équipe et le personnel technique, décrivant des procédures logicielles complexes avec une présentation visuelle concise et étape par étape et une voix calme et autoritaire. Cette solution d'une "plateforme AI pour les entreprises" assure clarté et accessibilité en incorporant des sous-titres/captions automatiques pour tous les spectateurs et en enrichissant le contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Imaginez une vidéo explicative de 30 secondes destinée aux équipes marketing, présentant les caractéristiques du produit avec un style visuel moderne et élégant, une musique de fond entraînante et un ton professionnel mais accessible. Obtenez un impact maximal avec le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour une distribution multiplateforme et une messagerie personnalisée utilisant des avatars AI qui peuvent être personnalisés pour refléter l'identité de la marque, soulignant le pouvoir de la "personnalisation" dans la création vidéo.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation

Créez efficacement du contenu d'apprentissage engageant et des SOPs avec des vidéos AI. Transformez le texte en vidéos de formation professionnelles, rationalisez l'intégration et améliorez la documentation vidéo.

Créez Votre Script
Commencez par entrer votre contenu de formation. Notre capacité texte-vidéo à partir d'un script transforme votre matériel écrit en une vidéo dynamique, idéale pour l'apprentissage et le développement.
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre formation. Ces présentateurs réalistes donnent vie à votre contenu, rendant vos projets de créateur de vidéos AI hautement engageants.
Personnalisez et Améliorez
Personnalisez votre vidéo avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et les couleurs de votre entreprise. Vous pouvez également incorporer des médias stock de notre bibliothèque ou télécharger les vôtres pour enrichir la sortie de votre générateur de vidéos de formation.
Finalisez et Exportez
Générez des sous-titres/captions de haute qualité pour assurer l'accessibilité. Une fois peaufinée, exportez votre vidéo terminée dans divers formats d'image pour une documentation vidéo et un partage sans faille.

Cas d'Utilisation

Avancer l'Éducation en Santé

Clarifiez les informations médicales complexes en contenu vidéo accessible, bénéficiant spécifiquement aux professionnels de la santé grâce à des expériences d'apprentissage améliorées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour les entreprises ?

HeyGen est une plateforme AI avancée pour les entreprises qui transforme le texte en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et la technologie texte-vidéo AI. Il sert de générateur de vidéos de formation efficace, permettant aux entreprises de créer du contenu vidéo de haute qualité pour divers besoins avec une facilité sans précédent.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mes besoins de création vidéo ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars AI afin de s'aligner parfaitement avec votre marque et votre message. Cela permet une création vidéo personnalisée, rendant votre contenu unique et efficace pour des audiences diverses.

Quelles applications HeyGen propose-t-il pour l'apprentissage et le développement ?

HeyGen révolutionne l'apprentissage et le développement en simplifiant la documentation vidéo et la création de contenu engageant comme les SOPs avec AI. C'est une solution idéale pour générer des vidéos d'intégration et des supports de formation, rationalisant le transfert de connaissances au sein de votre organisation.

Y a-t-il des modèles disponibles pour simplifier la production AI texte-vidéo ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles professionnels pour accélérer votre production AI texte-vidéo. Ces scènes et mises en page préconçues permettent aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos époustouflantes, même sans expérience préalable en création vidéo.

