Générateur de Vidéos de Formation : Créez un Contenu Engagé pour la Formation et le Développement
Transformez vos supports de formation en vidéos captivantes pour l'apprentissage et le développement avec des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes ciblant les employés et les responsables de la formation et du développement, mettant l'accent sur l'acquisition de nouvelles compétences avec des visuels dynamiques et une voix off énergique et claire. Ce "créateur de vidéos AI" utilise des modèles et des scènes pour construire rapidement un contenu "formation et développement" convaincant, assurant un engagement élevé grâce à des mises en page préconçues et des contrôles intuitifs, tout en générant une voix off professionnelle.
Développez une pièce de "documentation vidéo" précise de 90 secondes pour les chefs d'équipe et le personnel technique, décrivant des procédures logicielles complexes avec une présentation visuelle concise et étape par étape et une voix calme et autoritaire. Cette solution d'une "plateforme AI pour les entreprises" assure clarté et accessibilité en incorporant des sous-titres/captions automatiques pour tous les spectateurs et en enrichissant le contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Imaginez une vidéo explicative de 30 secondes destinée aux équipes marketing, présentant les caractéristiques du produit avec un style visuel moderne et élégant, une musique de fond entraînante et un ton professionnel mais accessible. Obtenez un impact maximal avec le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour une distribution multiplateforme et une messagerie personnalisée utilisant des avatars AI qui peuvent être personnalisés pour refléter l'identité de la marque, soulignant le pouvoir de la "personnalisation" dans la création vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Programmes d'Apprentissage.
Développez et distribuez efficacement un plus grand volume de cours, élargissant votre portée à un public mondial pour un impact éducatif plus large.
Améliorer l'Efficacité de la Formation.
Exploitez la création de vidéos AI pour captiver votre audience, augmentant significativement l'engagement et améliorant la rétention des connaissances dans les modules de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour les entreprises ?
HeyGen est une plateforme AI avancée pour les entreprises qui transforme le texte en vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et la technologie texte-vidéo AI. Il sert de générateur de vidéos de formation efficace, permettant aux entreprises de créer du contenu vidéo de haute qualité pour divers besoins avec une facilité sans précédent.
Puis-je personnaliser les avatars AI pour mes besoins de création vidéo ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars AI afin de s'aligner parfaitement avec votre marque et votre message. Cela permet une création vidéo personnalisée, rendant votre contenu unique et efficace pour des audiences diverses.
Quelles applications HeyGen propose-t-il pour l'apprentissage et le développement ?
HeyGen révolutionne l'apprentissage et le développement en simplifiant la documentation vidéo et la création de contenu engageant comme les SOPs avec AI. C'est une solution idéale pour générer des vidéos d'intégration et des supports de formation, rationalisant le transfert de connaissances au sein de votre organisation.
Y a-t-il des modèles disponibles pour simplifier la production AI texte-vidéo ?
Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles professionnels pour accélérer votre production AI texte-vidéo. Ces scènes et mises en page préconçues permettent aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos époustouflantes, même sans expérience préalable en création vidéo.