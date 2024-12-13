Développez une vidéo d'une minute ciblant les agents immobiliers occupés qui ont besoin de générer rapidement des visites de propriétés convaincantes sans tournage traditionnel. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des transitions rapides et des images professionnelles de propriétés, complétées par une voix off articulée et rassurante. Montrez la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos immobilières AI en démontrant comment les agents peuvent utiliser la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script" pour transformer les descriptions de listes en récits captivants en quelques minutes, en mettant l'accent sur l'avantage "aucun tournage requis".

Générer une Vidéo