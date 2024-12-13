Concevez une vidéo captivante de 30 secondes mettant en avant la suite la plus somptueuse d'un hôtel de luxe, en utilisant une narration immersive pour transporter les voyageurs fortunés dans un monde de confort et d'élégance inégalés. Le style visuel doit être cinématographique et serein, avec des transitions fluides et un éclairage doux, complété par une bande sonore instrumentale sophistiquée. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour fournir une brève narration accueillante présentant les caractéristiques uniques de l'espace.

Générer une Vidéo