Créateur de Vidéos pour Hôtels de Luxe : Films Cinématographiques pour Votre Marque

Créez des films de marque cinématographiques époustouflants avec nos avatars AI, capturant l'essence du luxe pour captiver les invités et augmenter les réservations.

Concevez une vidéo captivante de 30 secondes mettant en avant la suite la plus somptueuse d'un hôtel de luxe, en utilisant une narration immersive pour transporter les voyageurs fortunés dans un monde de confort et d'élégance inégalés. Le style visuel doit être cinématographique et serein, avec des transitions fluides et un éclairage doux, complété par une bande sonore instrumentale sophistiquée. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour fournir une brève narration accueillante présentant les caractéristiques uniques de l'espace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promotionnelle informative de 45 secondes ciblant les agents de voyage et les planificateurs d'événements d'entreprise, mettant en avant les diverses commodités et le service exceptionnel d'une propriété haut de gamme. Cette vidéo doit adopter un style visuel soigné et dynamique avec un fond audio à la fois entraînant et luxueux pour transmettre professionnalisme et excitation. Créez ce contenu engageant efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour présenter les faits et offres clés.
Exemple de Prompt 2
Créez un contenu engageant de 15 secondes pour les réseaux sociaux qui tease une expérience culinaire exclusive dans un hôtel de luxe, conçu pour captiver les jeunes utilisateurs de réseaux sociaux soucieux du luxe. La présentation visuelle doit comporter des images de haute qualité de plats gastronomiques et de décors opulents, présentés de manière rapide, tendance mais élégante avec un audio moderne et évocateur. Assurez une diffusion optimale sur les plateformes en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez un film de marque cinématographique de 60 secondes qui raconte l'histoire authentique des membres du personnel dévoués et de leur passion pour l'engagement des clients, favorisant une connexion plus profonde avec les clients fidèles et les employés potentiels. Le style visuel et audio doit être chaleureux, personnel et authentique, avec une musique d'ambiance douce et des voix off claires et sincères. Renforcez l'impact narratif en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour articuler l'engagement de l'hôtel envers un service exceptionnel.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Hôtels de Luxe

Créez facilement des vidéos d'hôtels de luxe époustouflantes et de haute qualité. Élevez l'attrait de votre propriété et engagez les invités grâce à une narration visuelle captivante, le tout avec des outils intuitifs.

1
Step 1
Créez Votre Projet Vidéo Hôtelier
Commencez par sélectionner un modèle professionnel conçu pour les hôtels ou partez d'une toile vierge. Utilisez les modèles et scènes flexibles de HeyGen pour structurer votre récit pour une vidéo d'hôtel de luxe captivante.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre vidéo en incorporant vos médias sur mesure ou en choisissant parmi la vaste bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen. Intégrez des images et des clips époustouflants pour créer des films de marque cinématographiques.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Affinez votre vidéo d'hôtel de luxe en appliquant le style unique de votre marque à l'aide des contrôles de branding (logo, couleurs). Ajoutez une génération de voix off professionnelle pour articuler efficacement votre message pour les vidéos promotionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Sans Effort
Une fois terminé, exportez facilement votre vidéo de haute qualité dans divers formats et ratios d'aspect. Préparez votre contenu professionnel pour un partage fluide sur tous vos canaux numériques, y compris les plateformes de contenu sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences des Clients

.

Utilisez la vidéo AI pour présenter de manière vivante les expériences uniques des clients et les caractéristiques opulentes de vos propriétés hôtelières de luxe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de production vidéo pour hôtels de luxe ?

HeyGen permet aux hôtels de luxe de créer des vidéos promotionnelles captivantes avec des avatars AI avancés et une technologie de texte à vidéo, garantissant des visuels de haute qualité qui racontent une histoire immersive de votre propriété. Cela permet de réaliser des films de marque cinématographiques qui captivent les clients potentiels et élèvent votre stratégie de marketing vidéo hôtelier.

HeyGen peut-il nous aider à générer efficacement du contenu diversifié pour les réseaux sociaux de notre hôtel ?

Absolument. La plateforme de HeyGen permet la création rapide de contenu varié pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles personnalisables et le redimensionnement des formats d'image, parfait pour engager votre audience sur différentes plateformes avec des vidéos promotionnelles fraîches. Vous pouvez produire efficacement du contenu sur mesure pour mettre en valeur votre propriété et stimuler l'engagement des clients.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour maintenir l'esthétique de notre hôtel de luxe ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo de votre hôtel et des couleurs de marque spécifiques de manière transparente dans chaque vidéo. Cela garantit que le contenu vidéo de votre hôtel de luxe maintient une esthétique cohérente et professionnelle, renforçant votre identité unique à travers des vidéos de qualité et des visuels de haute qualité.

HeyGen prend-il en charge les voix off personnalisées et le contenu multilingue pour une portée mondiale ?

Oui, HeyGen propose une génération avancée de voix off et prend en charge les sous-titres/légendes, facilitant la création de vidéos engageantes pour un public mondial. Vous pouvez personnaliser les récits pour refléter des expériences clients uniques et atteindre une portée mondiale plus large avec des vidéos professionnelles pour l'hôtellerie.

