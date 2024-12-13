Créez une vidéo percutante de 30 secondes pour le lancement d'un nouveau produit de collection de mode de luxe, ciblant les consommateurs haut de gamme et les acheteurs de mode. Le style visuel et audio doit être élégant, opulent et cinématographique, avec une musique de fond sophistiquée et une voix off claire et autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, complétant les visuels riches des modèles et scènes de HeyGen. Cette vidéo vise à créer un désir immédiat et à mettre en valeur les détails exquis de la dernière ligne.

