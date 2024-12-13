Imaginez une vidéo de visualisation de produit de 60 secondes conçue pour les professionnels du marketing dans le secteur des produits de luxe, mettant en avant les détails complexes d'une nouvelle montre haut de gamme. Le style visuel doit être élégant, en haute définition et minimaliste, avec des gros plans sophistiqués et des transitions élégantes, accompagnés d'une partition musicale élégante et d'une voix off professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le tout construit à partir d'un script utilisant la capacité de texte à vidéo pour mettre en valeur les caractéristiques clés de l'article de luxe.

Générer une Vidéo