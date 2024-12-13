Produisez une vidéo d'une minute ciblant les professionnels du marketing des marques de luxe, présentant un lancement de produit exquis avec un style visuel moderne et élégant et un design sonore riche et immersif. Utilisez la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour transformer sans effort des descriptions de produits détaillées en un récit visuel époustouflant, en mettant en avant l'aspect "générateur de vidéos de marque de luxe" pour créer des "vidéos AI de haute qualité" qui résonnent vraiment.

