Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes pour le programme de fidélité, destinée aux nouveaux et anciens clients, mettant en avant la simplicité et les avantages immédiats de l'adhésion. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et dynamique avec des transitions dynamiques et une musique de fond engageante. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement une introduction professionnelle et attrayante à notre nouveau programme de fidélité.

Générer une Vidéo