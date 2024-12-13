Concevez une vidéo lookbook de mode captivante de 30 secondes, adaptée aux audiences de la génération Z et des jeunes milléniaux sur des plateformes comme Instagram. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, avec des coupes rapides, des gros plans sur les textures des tissus et des modèles divers dans des environnements urbains. Accompagnez cela d'une bande sonore entraînante et tendance et d'une génération de voix off nette pour mettre en avant les pièces clés de la collection, en utilisant la capacité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les dernières tendances.

Générer une Vidéo