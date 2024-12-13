Créateur de Vidéos Promo Lookbook : Créez un Contenu de Mode Époustouflant

Créez rapidement des vidéos promo lookbook professionnelles. Exploitez les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour créer des vidéos produits époustouflantes et dynamiser les visuels de commerce électronique.

Concevez une vidéo lookbook de mode captivante de 30 secondes, adaptée aux audiences de la génération Z et des jeunes milléniaux sur des plateformes comme Instagram. Le style visuel doit être vibrant et dynamique, avec des coupes rapides, des gros plans sur les textures des tissus et des modèles divers dans des environnements urbains. Accompagnez cela d'une bande sonore entraînante et tendance et d'une génération de voix off nette pour mettre en avant les pièces clés de la collection, en utilisant la capacité de génération de voix off de HeyGen pour narrer les dernières tendances.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo produit concise de 45 secondes présentant un gadget technologique innovant, ciblant les entreprises de commerce électronique et les passionnés de technologie. La présentation visuelle doit être épurée et minimaliste, en se concentrant sur le design élégant et la fonctionnalité du produit, intégrant potentiellement des avatars AI pour démontrer les fonctionnalités dans un environnement virtuel. Un style audio professionnel et informatif avec une élocution claire est essentiel, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour narrer efficacement les avantages du produit à partir d'un script de texte à vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez des vidéos sociales engageantes de 15 secondes optimisées pour TikTok et Instagram Reels, destinées aux propriétaires de boutiques et aux petites entreprises promouvant de nouvelles arrivées ou des ventes flash. Le style visuel et audio doit être rapide et accrocheur, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des transitions de type collage avec un audio tendance. Assurez-vous que tous les messages clés sont communiqués clairement grâce à la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une visualisation silencieuse, en puisant dans une bibliothèque de médias/stock diversifiée.
Exemple de Prompt 3
Développez un lookbook numérique sophistiqué de 60 secondes qui raconte l'histoire complète d'une marque ou d'une collection saisonnière, ciblant les responsables de marque et les professionnels du marketing. Le style visuel doit être soigné et cohérent, employant des transitions fluides et des images de haute qualité qui s'alignent sur les directives de marque établies, en utilisant les modèles vidéo de HeyGen pour une base professionnelle. Le style audio doit être élégant et professionnel, avec une voix off raffinée et une musique de fond subtile, facilement adaptable avec le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo Lookbook

Créez facilement des vidéos promo lookbook époustouflantes pour mettre en valeur vos produits et captiver votre audience sur toutes les plateformes numériques.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo conçus professionnellement pour les présentations de mode et de produits pour commencer votre vidéo promo lookbook. Cela utilise la fonctionnalité 'Modèles & scènes'.
2
Step 2
Téléchargez Vos Visuels de Produits
Intégrez vos images et clips vidéo de haute qualité de vos produits. Notre plateforme prend en charge une 'Bibliothèque de médias/stock' robuste pour vous aider à créer des vidéos lookbook de mode captivantes.
3
Step 3
Générez une Narration Alimentée par l'AI
Améliorez votre lookbook avec des voix off dynamiques. Utilisez la 'Génération de voix off' pour ajouter une narration engageante ou des descriptions de produits, donnant vie à vos vidéos produits avec un 'Créateur de vidéos AI'.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Lookbook
Finalisez votre lookbook promotionnel en ajustant les ratios d'aspect pour différentes plateformes. Utilisez le 'Redimensionnement des ratios d'aspect & exports' pour garantir que vos vidéos sur les réseaux sociaux soient parfaites partout.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client

Produisez des vidéos AI authentiques mettant en avant des témoignages clients et des histoires de succès, renforçant la confiance et améliorant la crédibilité des produits dans vos promotions lookbook.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos lookbook de mode époustouflantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos lookbook de mode professionnelles. Exploitez les avatars AI et divers modèles vidéo pour mettre en valeur vos vêtements et accessoires, en créant un récit visuel captivant pour votre marque.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI idéal pour les présentations de produits ?

HeyGen simplifie la création de vidéos produits engageantes pour les solutions de commerce électronique et les réseaux sociaux. Utilisez la conversion de texte en vidéo et la génération de voix off professionnelle pour produire rapidement du contenu de haute qualité pour Instagram Reels et TikTok.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos lookbook numériques pour des marques et plateformes spécifiques ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque de manière transparente dans vos vidéos lookbook numériques. Ajustez facilement les ratios d'aspect pour des plateformes comme Instagram et TikTok, assurant une présence en ligne toujours impeccable.

HeyGen propose-t-il des avatars AI pour des présentations de produits dynamiques ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI avancés qui donnent vie à vos présentations de produits. Ces avatars AI peuvent modéliser vos produits dans des vidéos d'essayage virtuel, offrant une manière innovante de créer un récit visuel engageant et personnalisé pour votre audience.

