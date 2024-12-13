Créez une vidéo de 30 secondes mettant en avant un lookbook de mode pour une nouvelle collection de printemps, ciblant les jeunes adultes et les passionnés de mode. La vidéo doit présenter des visuels lumineux et aérés avec une bande sonore pop moderne et entraînante, en utilisant les 'Modèles & scènes' de HeyGen pour intégrer sans effort des prises de vue de tenues époustouflantes avec des transitions dynamiques, mettant en valeur chaque pièce avec une touche contemporaine.

