Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Dans cette exploration technique de 45 secondes, découvrez comment l'outil de montage vidéo de HeyGen peut transformer votre processus de création de contenu. Destinée aux monteurs vidéo et aux marketeurs numériques, cette vidéo démontrera l'efficacité de la transcription vidéo et des sous-titres générés automatiquement. Le style visuel propre et professionnel, associé à une voix off claire et informative, guidera les spectateurs à travers les aspects techniques de l'outil. Cette vidéo est idéale pour ceux qui cherchent à rationaliser leur flux de travail avec des fonctionnalités de montage avancées.
Découvrez la magie du récit dans une explosion créative de 30 secondes avec le créateur de clips IA de HeyGen. Parfait pour les influenceurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu, cette vidéo mettra en avant la facilité d'utilisation des modèles prédéfinis et de l'outil Storyboard IA pour élaborer des récits captivants. Le style visuel vibrant et énergique, accompagné d'une bande-son entraînante, inspirera les spectateurs à libérer leur créativité. Cette vidéo est conçue pour ceux qui souhaitent créer des vidéos courtes percutantes sans effort.
Embarquez pour un voyage de 60 secondes dans l'univers technique de la création vidéo avec la fonction de redimensionnement et d'exportation du format d'image de HeyGen. Destinée aux vidéastes professionnels et aux stratèges de contenu, cette vidéo mettra en lumière l'importance de préserver l'intégrité visuelle sur différentes plateformes. Le style visuel épuré et moderne, accompagné d'une piste audio sophistiquée, séduira ceux qui privilégient la précision et la qualité dans leurs projets vidéo. Cette vidéo est parfaite pour les publics cherchant à optimiser leur contenu pour des expériences de visionnage diversifiées.
Création de vidéo native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
Le créateur de vidéos longues de HeyGen donne aux créateurs le pouvoir avec des outils de montage vidéo avancés, la création de clips par IA et des sous-titres générés automatiquement, simplifiant la production de contenu captivant. Avec des fonctionnalités telles que la transcription vidéo et le support linguistique, HeyGen améliore le processus créatif, rendant la production de vidéos de haute qualité plus aisée et efficace.
Créez des vidéos et clips pour les réseaux sociaux captivants en quelques minutes.
Quickly create captivating social media content using HeyGen's AI-powered tools, perfect for transforming long form videos into shareable clips.
Stimulez l'engagement et la rétention dans la formation grâce à l'IA.
Enhance educational content by utilizing HeyGen's video editing tools and AI capabilities to create immersive and informative training videos.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-elle la création de vidéos longues ?
HeyGen propose un créateur de vidéos longues robuste qui utilise l'IA pour rationaliser le processus créatif. Avec des fonctionnalités telles que les avatars IA et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, vous pouvez produire efficacement du contenu captivant.
Quels outils de montage vidéo HeyGen propose-t-il ?
HeyGen propose un ensemble d'outils de montage vidéo complet, incluant le redimensionnement du rapport d'aspect et l'exportation, des modèles prédéfinis, ainsi que des contrôles de marque pour garantir que vos vidéos répondent aux normes professionnelles.
HeyGen peut-il générer automatiquement des sous-titres pour les vidéos ?
Oui, HeyGen peut générer automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Cette fonctionnalité fait partie de ses capacités de transcription vidéo, garantissant des sous-titres précis et professionnels.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour les vidéos courtes ?
HeyGen prend en charge la création de vidéos courtes avec son créateur de clips IA et son outil Storyboard IA, permettant une production vidéo rapide et créative avec prise en charge de la langue et accès à la bibliothèque multimédia.