Le générateur ultime de vidéos longues
Générez des vidéos longues et captivantes par IA avec une transformation fluide du texte en vidéo pour les créateurs de contenu.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 90 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux professionnels du marketing, mettant en avant la facilité de produire des vidéos longues et engageantes par IA pour les réseaux sociaux. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle dynamique et moderne, avec un avatar IA amical présentant les principaux avantages, en utilisant les avatars IA et la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message de marque soigné et cohérent.
Développez une vidéo didactique complète de 2 minutes pour les éducateurs et les développeurs de e-learning, expliquant comment transformer des scripts complexes en contenu éducatif à l'aide d'outils de création vidéo par IA. L'approche visuelle doit être éducative et progressive, incorporant des aides visuelles professionnelles sélectionnées dans la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, ainsi que des sous-titres précis pour garantir l'accessibilité et la clarté tout au long du module d'apprentissage.
Générez une vidéo de présentation de produit rapide de 45 secondes, spécifiquement conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, démontrant comment créer rapidement un contenu percutant sur différentes plateformes. Adoptez un style rapide et visuellement attrayant avec des transitions de scènes rapides et un accent sur la sortie en haute résolution, en utilisant la gamme de modèles et de scènes de HeyGen et sa fonction de redimensionnement et d'exportation flexible des formats pour adapter le contenu de manière transparente à divers réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des cours éducatifs.
Produisez rapidement des cours longs, complets et engageants, élargissant votre portée à un public mondial avec du contenu alimenté par l'IA.
Améliorez la formation en entreprise.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances en créant des modules de formation longs, dynamiques et personnalisés avec l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos longues par IA ?
HeyGen est un générateur de vidéos longues par IA robuste qui permet aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu vidéo engageant. Nos capacités avancées de transformation du texte en vidéo, combinées à des voix off générées par IA et une vaste bibliothèque de médias, simplifient le processus de création de vidéos par IA pour des formats plus longs comme les documentaires.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour les générateurs de texte en vidéo ?
HeyGen excelle en tant que générateur de vidéos par IA en offrant des capacités fluides de transformation du texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer vos scripts, et l'IA de HeyGen générera des voix off réalistes et les synchronisera avec des éléments visuels, rationalisant votre flux de création de vidéos par IA pour divers besoins de contenu.
HeyGen peut-il garantir la cohérence de la marque et une sortie en haute résolution pour mes créations vidéo par IA ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos. De plus, notre plateforme assure une sortie en haute résolution, maintenant la qualité professionnelle et la cohérence visuelle de votre création vidéo par IA sur tous les formats.
Comment les créateurs de contenu exploitent-ils HeyGen pour diverses plateformes vidéo ?
HeyGen offre des fonctionnalités complètes d'édition vidéo et des exportations flexibles de formats, ce qui le rend idéal pour les créateurs de contenu ciblant des plateformes comme YouTube. Cela permet de créer des vidéos promotionnelles sur mesure et d'autres contenus, garantissant des expériences de visionnage optimales quel que soit le support.