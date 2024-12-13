Modèles de Vidéos de Formation Longue pour un Apprentissage Efficace
Rationalisez la création de vos vidéos pédagogiques avec les modèles et scènes personnalisables de HeyGen, parfaits pour l'intégration des employés et le développement des compétences.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 2 minutes démontrant une fonctionnalité logicielle complexe pour les formateurs en informatique et les utilisateurs de logiciels. La vidéo doit adopter une approche visuelle moderne et étape par étape, avec un avatar AI amical expliquant chaque étape avec clarté. Exploitez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour garantir une narration précise et incluez des sous-titres pour l'accessibilité.
Créez un module de formation à la vente dynamique d'une minute destiné aux équipes de vente, conçu pour motiver et informer. Le style visuel et audio doit être dynamique et motivant, en utilisant des séquences B-roll de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une musique de fond percutante. Générez un récit captivant en utilisant la génération de voix off, créant ainsi une vidéo explicative engageante.
Produisez une vidéo de mise à jour de formation en conformité de 75 secondes pour les responsables de la conformité d'entreprise, rendant les informations complexes digestes. Le style visuel doit être clair et autoritaire, mais accessible, avec des graphiques et du texte faciles à lire. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un flux structuré, soutenu par des avatars AI et des sous-titres pour une clarté maximale dans cette vidéo de formation longue.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Création de Cours et la Portée.
Développez rapidement des cours longs et complets ainsi que du contenu éducatif pour atteindre efficacement un public mondial d'apprenants.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et engageantes, augmentant considérablement la participation des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il accélérer la création de vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen propose une large sélection de modèles personnalisables spécifiquement conçus pour les vidéos de formation, permettant une production rapide. Notre éditeur vidéo intuitif vous permet de transformer rapidement votre script vidéo en vidéos pédagogiques engageantes, augmentant considérablement l'efficacité de la création de contenu.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser les modèles de vidéos ?
HeyGen offre aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités de personnalisation, y compris la possibilité d'appliquer des contrôles de marque tels que des logos et des palettes de couleurs personnalisées à n'importe quel modèle vidéo. Cela garantit que votre contenu de formation, des vidéos explicatives aux vidéos d'intégration des employés, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
Puis-je utiliser des avatars AI pour améliorer mes supports éducatifs avec HeyGen ?
Oui, HeyGen intègre des avatars AI avancés et des capacités de texte à vidéo, vous permettant de créer des supports éducatifs dynamiques sans avoir besoin d'un présentateur physique. Cette fonctionnalité innovante rend la production de vidéos professionnelles et de contenu de développement des compétences à la fois simple et très efficace.
Comment HeyGen simplifie-t-il la production de contenus pédagogiques diversifiés, comme la formation en informatique ou en RH ?
HeyGen simplifie la production de diverses vidéos pédagogiques, de la formation en informatique à la formation en RH, en fournissant une plateforme conviviale qui combine des outils alimentés par l'AI avec une bibliothèque de médias robuste. Notre plateforme vous aide à générer des projets vidéo de haute qualité efficacement, améliorant la rétention d'informations dans toutes les catégories de formation.