Débloquez le Succès avec des Modèles de Vidéos Éducatives Longues

Personnalisez et créez du contenu de cours et des vidéos de formation engageants pour vos étudiants avec des Modèles & scènes intuitifs.

498/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo éducative dynamique de 45 secondes destinée aux lycéens, décomposant un concept scientifique complexe. L'approche visuelle doit intégrer des animations vibrantes et des séquences vidéo pertinentes de la bibliothèque multimédia, avec un son clair et des sous-titres pour l'accessibilité. Cette vidéo doit être rapidement créée en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant les leçons écrites en vidéos éducatives captivantes.
Exemple de Prompt 2
Créez une introduction élégante de 30 secondes pour un nouveau module d'intégration d'entreprise, destinée aux nouveaux employés. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et minimaliste, tirant parti du design épuré des modèles de vidéo préconçus et permettant une personnalisation facile. Assurez un son net et une expérience de visionnage optimale sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Développez un segment introductif engageant de 90 secondes pour un cours en ligne, destiné aux étudiants potentiels, mettant en valeur la valeur du cours. Le style visuel doit être accueillant et moderne, avec un avatar AI délivrant des informations clés avec une génération de voix off convaincante, le tout construit sur une base de modèles de vidéos éducatives longues adaptables, permettant une personnalisation étendue en tant que puissant créateur de vidéos en ligne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles de Vidéos Éducatives Longues

Créez facilement des vidéos éducatives longues engageantes et informatives pour les étudiants et les cours en ligne avec des modèles personnalisables.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos éducatives préconçus pour lancer votre projet. Nos Modèles & scènes offrent une base structurée pour votre contenu long.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez facilement le script, en ajoutant vos leçons détaillées. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir instantanément votre texte en narration engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Avatars
Donnez vie à vos vidéos éducatives en intégrant des avatars AI réalistes pour présenter votre matériel. Vous pouvez également télécharger vos propres médias ou utiliser notre vaste bibliothèque de stock.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo éducative longue terminée, créez-la et téléchargez-la facilement. Utilisez le redimensionnement et l'exportation au format d'aspect pour vous assurer que votre vidéo est parfaitement formatée pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes

.

Transformez des sujets complexes comme les sujets médicaux en vidéos éducatives claires et engageantes, améliorant considérablement la compréhension des apprenants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives ?

HeyGen propose un puissant créateur de vidéos en ligne avec des modèles de vidéos éducatives personnalisables et une interface de glisser-déposer. Vous pouvez rapidement créer des vidéos éducatives engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéos éducatives de HeyGen ?

Les modèles de vidéos éducatives de HeyGen sont hautement personnalisables, vous permettant d'adapter le contenu précisément. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, intégrer vos propres médias et ajuster les scènes pour créer des vidéos explicatives, des tutoriels ou des présentations captivantes pour les étudiants.

HeyGen prend-il en charge la création efficace de vidéos éducatives longues ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer efficacement des vidéos éducatives longues en convertissant des scripts en vidéo avec des avatars AI et une génération de voix off. Cela accélère considérablement le processus de montage vidéo, ce qui le rend idéal pour la création de cours et de vidéos de formation complètes.

Comment les fonctionnalités de HeyGen améliorent-elles l'accessibilité du contenu éducatif ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos éducatives en générant automatiquement des sous-titres à partir de votre script. Cela garantit que le contenu de votre créateur de vidéos en ligne est inclusif et atteint un public plus large, répondant aux préférences d'apprentissage diversifiées des étudiants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo