Créez une vidéo marketing de 45 secondes ciblant les marques de commerce électronique, montrant comment un générateur de vidéos de flux logistique à la pointe de la technologie rationalise leurs opérations. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des animations dynamiques des processus de la chaîne d'approvisionnement, complétées par une voix off engageante et confiante générée directement à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les avantages clés, rendant les idées complexes facilement compréhensibles.

Générer une Vidéo