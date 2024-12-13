Générateur de Vidéo de Mise à Jour Logistique : Améliorez l'Efficacité Maintenant

Créez rapidement des mises à jour logistiques convaincantes et améliorez l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement avec la conversion avancée de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative engageante de 60 secondes pour les nouveaux clients, détaillant les avantages de nos processus de livraison rationalisés. Cette vidéo marketing doit utiliser la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour animer les points clés avec un style visuel moderne et dynamique et une bande sonore entraînante, en utilisant des modèles et des scènes vibrants pour capter l'attention.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing convaincante de 30 secondes destinée aux partenaires potentiels, mettant en avant nos solutions innovantes en automatisation d'entrepôt. Le style visuel et audio doit être dynamique et persuasif, incorporant des visuels de soutien de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock et une voix off professionnelle, enrichie par des sous-titres précis pour souligner notre avantage concurrentiel.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de formation pratique de 20 secondes pour le personnel d'entrepôt sur un nouveau protocole de sécurité. Cette pièce de génération de vidéo de bout en bout doit présenter un style visuel clair et instructif avec des graphiques étape par étape et une narration calme et guidante, garantissant qu'elle puisse être facilement distribuée sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des rapports d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Mise à Jour Logistique

Créez facilement des vidéos de mise à jour logistique professionnelles et engageantes, transformant des informations complexes en communication claire et visuellement attrayante pour votre équipe et vos parties prenantes.

1
Step 1
Collez Votre Script Logistique
Commencez par coller votre texte de mise à jour logistique dans la plateforme. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script convertira automatiquement votre contenu écrit en paroles pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de votre mise à jour logistique. Vous pouvez personnaliser leur apparence pour correspondre au professionnalisme et au ton de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant l'identité visuelle de votre entreprise. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Une fois votre vidéo terminée, finalisez-la en utilisant le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes. Générez et partagez facilement votre mise à jour logistique de haute qualité avec votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Explications de Processus

Développez des vidéos explicatives faciles à comprendre pour les processus logistiques complexes ou les nouvelles implémentations technologiques, assurant une adoption rapide et une clarté.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les projets créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos de qualité professionnelle sans effort, transformant les idées en contenu engageant. Avec son générateur de vidéos AI avancé et une large gamme de modèles de vidéos, vous pouvez rapidement créer des vidéos marketing percutantes ou des vidéos explicatives.

Puis-je créer des vidéos directement à partir d'un script en utilisant les capacités AI de HeyGen ?

Absolument, HeyGen excelle dans la conversion de texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars AI réalistes. Il vous suffit d'entrer votre script souhaité, et la plateforme innovante de HeyGen générera une vidéo convaincante, complète avec une génération de voix off professionnelle et des sous-titres synchronisés.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour optimiser les mises à jour logistiques et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement ?

HeyGen sert de générateur efficace de vidéos de mise à jour logistique, permettant aux entreprises d'améliorer considérablement l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Vous pouvez rapidement produire des vidéos de formation claires ou des mises à jour opérationnelles, en utilisant une image de marque personnalisée et des avatars AI pour assurer une communication cohérente et engageante.

HeyGen fournit-il des outils complets pour la génération de vidéos de bout en bout ?

Oui, HeyGen offre une solution de génération de vidéos de bout en bout, fournissant une bibliothèque de médias complète et des capacités d'édition vidéo robustes. Cela vous permet d'intégrer des éléments personnalisés, de contrôler l'image de marque et d'exporter vos vidéos professionnelles dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes.

