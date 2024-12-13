Créez une vidéo tutorielle logistique convaincante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux nouveaux chefs d'équipe, montrant à quel point l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement peut être simple. Adoptez un style visuel clair et professionnel avec une voix d'IA amicale et dynamique, guidant les spectateurs étape par étape. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer facilement vos instructions écrites en une expérience d'apprentissage engageante pour les créateurs de vidéos tutoriels logistiques, prouvant à quel point le processus est convivial.

Générer une Vidéo