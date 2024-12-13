Générateur de Vidéos de Formation en Logistique : Créez des Cours Engagés

Simplifiez la logistique complexe avec des avatars AI. Générez des vidéos de formation engageantes sans effort, sans compétences en montage requises, et améliorez l'engagement.

396/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour aborder les nouveaux protocoles de sécurité pour la manipulation de matériaux dangereux, créez une vidéo explicative dynamique de 60 secondes destinée au personnel logistique existant. Le style visuel doit être moderne et animé, avec une voix off confiante générée efficacement via la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script, renforçant les détails cruciaux avec des sous-titres/captions très visibles.
Exemple de Prompt 2
Les formateurs d'entreprise peuvent créer un module de micro-apprentissage de 30 secondes sur la gestion des stocks, assurant un style visuel soigné et de marque. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen et enrichissez le contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/stock, le tout livré par un narrateur amical pour une formation cohérente et de haute qualité.
Exemple de Prompt 3
Facilitez la formation efficace sur les procédures douanières transfrontalières avec une vidéo pédagogique de 45 secondes pour les équipes logistiques internationales. Adoptez un style visuel diversifié et inclusif, assurant un engagement élevé en utilisant la génération de voix off de HeyGen dans plusieurs langues et en fournissant des sous-titres/captions complets pour une accessibilité mondiale, améliorant véritablement l'engagement de la formation à travers différentes régions.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Logistique

Créez sans effort des vidéos de formation en logistique engageantes et précises avec des avatars AI et la technologie texte-en-vidéo, simplifiant les concepts complexes pour vos formateurs d'entreprise et apprenants.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de formation en logistique. Notre AI avancée convertira votre texte en vidéo, formant le récit de votre contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez la création de votre cours en logistique en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement votre contenu de formation avec un visage professionnel.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Incorporez vos contrôles de marque, tels que les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence et le professionnalisme dans toutes vos vidéos explicatives dynamiques.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
Utilisez le générateur de vidéos AI pour produire des vidéos de haute qualité et engageantes pour votre formation en logistique. Exportez et partagez facilement votre matériel de cours complété.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Logistiques Complexes

.

Transformez des concepts logistiques complexes en vidéos explicatives AI claires et engageantes, rendant l'information complexe accessible et facile à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement dans les vidéos de formation en logistique ?

HeyGen révolutionne la formation en logistique en permettant aux formateurs d'entreprise de créer des vidéos explicatives dynamiques avec des avatars AI engageants. Ces vidéos simplifient les concepts complexes et améliorent l'engagement de la formation sans nécessiter de compétences avancées en montage.

Quelles capacités de générateur de vidéos AI HeyGen offre-t-il pour la création de cours en logistique ?

HeyGen offre des capacités robustes de générateur de vidéos AI, transformant le texte en vidéo à partir de votre script avec une génération de voix off réaliste. Il inclut également des sous-titres/captions automatiques et des modèles personnalisables, simplifiant l'ensemble du processus de création de cours en logistique.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans le contenu de formation ?

Avec HeyGen, vous pouvez maintenir une forte cohérence de marque dans toutes vos vidéos de formation en logistique. Utilisez des contrôles de marque complets pour intégrer vos logos et couleurs spécifiques, assurant une identité visuelle professionnelle et cohérente.

HeyGen peut-il simplifier des concepts logistiques complexes pour un public diversifié ?

Oui, HeyGen est conçu pour simplifier efficacement les concepts logistiques complexes grâce à des vidéos générées par AI visuellement attrayantes. Avec un support multilingue, HeyGen vous aide à atteindre et engager facilement un public diversifié et mondial.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo