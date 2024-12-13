Créez une vidéo concise de 90 secondes ciblant les responsables logistiques et les directeurs des opérations, présentant les indicateurs de performance trimestriels et les améliorations d'efficacité. Le style visuel doit être épuré et axé sur les données, en utilisant des graphiques et des diagrammes animés, complétés par une voix off professionnelle et autoritaire. Exploitez la capacité robuste de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir de scripts pour simplifier la création de contenu et assurer une articulation précise des données complexes des rapports logistiques, en faisant une plateforme vidéo AI idéale pour des mises à jour rapides.

Générer une Vidéo