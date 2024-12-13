Créateur de Vidéos d'Instruction Logistique : Créez des Vidéos de Formation Rapidement

Révolutionnez vos vidéos de formation d'entreprise et réduisez les coûts avec notre plateforme conviviale, en utilisant des avatars AI pour un contenu engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo explicative de 60 secondes pour les responsables logistiques et les chefs d'équipe, illustrant une nouvelle méthode d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. L'esthétique visuelle doit être moderne et engageante, incorporant des graphiques animés et des diagrammes de processus, tandis qu'un avatar AI expressif explique les avantages et les étapes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière accessible et conviviale, renforçant l'impact global de la vidéo explicative.
Pour les utilisateurs de logiciels de planification logistique, créez une vidéo de formation conviviale de 2 minutes qui les guide à travers une mise à jour de fonctionnalité. Cette vidéo doit comporter des enregistrements d'écran directs avec des surlignages clairs, complétés par une voix AI patiente et instructive, assurant l'inclusion de sous-titres/captions automatiques générés par HeyGen pour une accessibilité et une compréhension optimales de cette vidéo de formation essentielle.
Une vidéo de formation de 90 secondes est nécessaire pour les nouveaux conducteurs de camion, se concentrant sur des procédures complètes d'inspection du véhicule avant le voyage et mettant l'accent sur les vérifications de sécurité critiques, en faisant une vidéo d'instruction logistique idéale. En employant un style visuel pratique et réaliste qui démontre clairement chaque étape, la narration doit être livrée par une voix AI confiante et claire. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script sera essentielle pour convertir efficacement des listes de contrôle d'inspection détaillées en une narration vidéo engageante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Instruction Logistique

Rationalisez votre formation à la chaîne d'approvisionnement et vos directives opérationnelles avec la création de vidéos alimentée par AI, garantissant clarté et cohérence pour chaque membre de l'équipe.

Collez Votre Script Logistique
Commencez par entrer directement votre script d'instruction logistique. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script convertira instantanément votre texte en une base vidéo dynamique.
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer vos instructions logistiques. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et transmettre du professionnalisme.
Ajoutez des Visuels et des Sous-titres
Améliorez la compréhension en incorporant des médias pertinents et en générant automatiquement des sous-titres/captions précis. Cela garantit que votre message est accessible et engageant pour tous les spectateurs.
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo d'instruction logistique de haute qualité. Utilisez le redimensionnement d'aspect-ratio et les exports pour préparer votre vidéo de formation pour la distribution ou l'intégration LMS.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Logistiques Complexes

Traduisez des instructions logistiques complexes en vidéos claires, concises et faciles à comprendre en utilisant des avatars AI et texte-à-vidéo.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie le processus de création de vidéos engageantes en transformant le texte en contenu dynamique. En utilisant des avatars AI réalistes et des capacités robustes de texte-à-vidéo à partir de script, il rend la production de vidéos de haute qualité conviviale pour toute organisation.

HeyGen peut-il être utilisé pour une formation spécifique à l'industrie, comme la logistique ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos d'instruction logistique efficace, permettant aux entreprises de produire facilement des vidéos de formation d'entreprise de haute qualité. Son interface intuitive, couplée à des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque, garantit que votre contenu est professionnel et s'aligne parfaitement avec vos objectifs d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos ?

HeyGen est équipé de fonctionnalités techniques clés telles que les sous-titres/captions automatiques et la génération polyvalente de voix off AI, améliorant considérablement l'accessibilité des vidéos. Ces capacités garantissent que votre vidéo de formation ou explicative atteint un public plus large, rendant votre message clair et inclusif pour tous.

HeyGen propose-t-il des options de personnalisation spécifiques à la marque dans les vidéos ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, permettant aux utilisateurs d'intégrer des logos personnalisés, des schémas de couleurs spécifiques et des polices préférées dans leurs vidéos. Ce moteur créatif garantit que chaque vidéo produite maintient une identité de marque cohérente et professionnelle, que ce soit en utilisant des modèles de vidéos existants ou en partant de zéro.

