Créez des vidéos de formation logistique engageantes avec la technologie de texte en vidéo alimentée par l'IA pour des opérations rationalisées et un alignement des parties prenantes.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de mise à jour de 2 minutes pour les équipes d'opérations internes et les principaux intervenants, présentant les récentes améliorations de notre réseau de distribution qui ont conduit à des opérations rationalisées. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et axé sur les données, incorporant des graphiques dynamiques et une génération de voix off professionnelle pour mettre en avant les indicateurs clés et favoriser l'alignement des parties prenantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un briefing de sécurité interne de 45 secondes pour le personnel d'entrepôt et le personnel logistique de première ligne, mettant l'accent sur les nouveaux protocoles de manipulation d'équipement. La vidéo doit adopter une approche visuelle engageante et directe avec un avatar AI amical délivrant les instructions, complété par des sous-titres clairs pour renforcer les étapes critiques de sécurité et agir comme un créateur de vidéos d'alignement logistique concis.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo introductive d'une minute pour les nouveaux partenaires externes et fournisseurs, décrivant nos procédures opérationnelles standard et nos attentes en matière de partenariat. Cette vidéo doit adopter une esthétique concise et de marque, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un aspect professionnel et en assurant des contrôles de marque cohérents, facilitant l'intégration fluide et la communication claire dès le départ.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Alignement Logistique

Créez sans effort des vidéos alimentées par l'IA pour assurer une communication claire et des opérations rationalisées auprès de vos parties prenantes logistiques avec une plateforme conviviale.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message d'alignement logistique. Notre plateforme utilise la technologie "texte en vidéo" pour transformer votre contenu en récits visuels engageants, assurant une communication claire dès le départ.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar
Améliorez votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" professionnels. Ces présentateurs numériques articuleront votre script, ajoutant une touche humaine aux informations logistiques complexes.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels
Adaptez l'apparence et la sensation de la vidéo pour correspondre à votre marque et à votre scénario logistique spécifique. Utilisez les "contrôles de marque" pour incorporer des logos, des couleurs et des médias pertinents, assurant des visuels précis du produit.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois satisfait, générez vos vidéos finales "alimentées par l'IA". Exportez-les dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, alignant efficacement votre équipe et vos parties prenantes avec un contenu percutant.

Simplifiez la Logistique Complexe

Utilisez des avatars AI et des outils visuels pour décomposer les processus logistiques complexes en vidéos explicatives animées facilement compréhensibles pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?

HeyGen utilise des vidéos avancées alimentées par l'IA et la technologie de texte en vidéo pour transformer vos scripts en vidéos engageantes sans effort. Ce processus simplifié permet une production de contenu efficace sans nécessiter de compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés et des voix off pour mon contenu ?

Oui, HeyGen vous permet de tirer parti d'avatars AI réalistes et d'une génération de voix off robuste pour personnaliser l'apparence visuelle et assurer une communication claire. Cela améliore l'engagement pour divers types de vidéos, y compris les vidéos explicatives animées.

Quelles capacités de marque HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant de personnaliser l'apparence visuelle avec votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéos pour maintenir un alignement cohérent des parties prenantes à travers toutes vos vidéos engageantes.

Comment HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de formation logistique ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'alignement logistique efficace, facilitant la création de vidéos de formation logistique captivantes. Son interface conviviale aide à rationaliser les opérations et assure une communication claire pour toute votre équipe et vos parties prenantes.

