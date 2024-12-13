Créateur de Vidéo d'Annonce de Lieu : Facile & Engagé

Créez des vidéos d'annonce de lieu percutantes pour les réseaux sociaux en utilisant nos Modèles & scènes personnalisables.

Créez une expérience vibrante de "créateur de vidéo d'annonce de lieu" de 30 secondes pour les amateurs de gastronomie locale, mettant en avant l'ouverture d'un nouveau café avec un style visuel chaleureux et accueillant et une musique de fond jazz joyeuse, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour installer l'ambiance sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une "vidéo d'annonce de déménagement" soignée de 45 secondes conçue pour informer les clients et partenaires d'entreprise existants d'un nouveau lieu de bureau, avec une esthétique visuelle élégante et professionnelle et une voix off rassurante générée grâce aux capacités de "Génération de voix off" de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Que diriez-vous de générer une pièce captivante de "créateur de vidéo d'annonce" de 60 secondes pour les organisateurs d'événements, dévoilant un nouveau lieu de luxe avec un style visuel cinématographique, des animations dynamiques et une musique de fond orchestrale sophistiquée, en exploitant le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour des visuels époustouflants ?
Exemple de Prompt 3
Produisez une pièce percutante de 15 secondes "basée sur des modèles vidéo" ciblant les créateurs de tendances urbaines, annonçant une boutique éphémère de mode à durée limitée avec un style visuel rapide et infusé de néon et une piste musicale électronique palpitante, améliorant l'engagement avec des "Sous-titres/légendes" créés via la plateforme HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéo d'annonce de lieu

Créez facilement des vidéos d'annonce de lieu captivantes en quelques minutes, parfaites pour partager vos nouvelles excitantes sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de "modèles vidéo" conçus pour les annonces, y compris les annonces de déménagement. Cela lance votre processus de création avec des mises en page et des scènes professionnelles.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez votre annonce en ajoutant votre texte et vos visuels spécifiques. Utilisez "texte-à-vidéo à partir d'un script" pour générer instantanément des voix off à partir de votre message écrit, assurant clarté et impact.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels & de l'Audio
Élevez votre vidéo avec des visuels engageants et de la "musique de fond". Intégrez éventuellement des "avatars AI" réalistes pour présenter votre annonce, rendant votre message encore plus dynamique.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre "vidéo d'annonce" perfectionnée, "exportez la vidéo" dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez facilement "en ligne" sur "les réseaux sociaux" et informez votre audience de votre nouveau lieu.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Révélations de Lieu Inspirantes

Créez des vidéos d'annonce convaincantes qui excitent et engagent votre audience à propos de nouveaux lieux, créant un buzz positif.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo d'annonce professionnelle ?

HeyGen offre une plateforme intuitive pour créer facilement des vidéos d'annonce professionnelles. Vous pouvez commencer avec des modèles de vidéo préconçus et personnaliser votre vidéo avec votre propre image de marque, garantissant que votre message se démarque de manière créative.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités AI pour améliorer les vidéos d'annonce ?

Oui, HeyGen utilise une AI avancée pour améliorer vos vidéos d'annonce. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et générer facilement du contenu vidéo directement à partir d'un script grâce à nos capacités de texte-à-vidéo, ajoutant des animations engageantes.

Puis-je facilement partager ma vidéo d'annonce créée avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen facilite l'exportation de vidéos dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Une fois votre vidéo d'annonce prête, vous pouvez la partager facilement en ligne sur vos réseaux sociaux pour atteindre votre audience.

Quels outils créatifs sont disponibles pour personnaliser ma vidéo d'annonce ?

HeyGen propose un éditeur vidéo robuste avec une bibliothèque de médias complète pour personnaliser votre vidéo d'annonce. Vous pouvez facilement ajouter une musique de fond appropriée et utiliser des contrôles de marque pour vous assurer que votre vidéo transmet parfaitement votre message.

