Débloquez une portée mondiale avec un générateur de vidéos localisées

Atteignez des audiences mondiales sans effort. Notre générateur de vidéos localisées utilise des avatars AI avancés et des voix off précises pour traduire le contenu en plus de 175 langues.

Produisez une vidéo explicative technique d'une minute destinée aux développeurs de logiciels et aux intégrateurs technologiques, illustrant comment intégrer de manière transparente un générateur de vidéos localisées dans leurs plateformes existantes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des extraits de code API et des exemples d'interface utilisateur épurés, complétés par une voix off informative et professionnelle qui met en avant la facilité d'utilisation de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour la création de contenu automatisée.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une démonstration dynamique de 90 secondes ciblant les responsables marketing et les équipes de vente internationales, mettant en avant la puissance d'un traducteur vidéo AI pour la pénétration des marchés mondiaux. La présentation visuelle doit être vibrante et multiculturelle, affichant diverses options linguistiques, accompagnée d'un style audio engageant avec génération de voix off dans plusieurs langues cibles, soulignant le doublage vidéo fluide pour une portée internationale accrue.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de formation interne de 45 secondes conçu pour les formateurs d'entreprise et les départements de formation et développement, axé sur la création de contenu efficace à l'aide de l'éditeur Studio de HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et clair, démontrant la fonctionnalité des avatars AI réalistes, accompagnée d'une voix off autoritaire mais amicale, utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation cohérente à travers divers supports de formation.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo d'analyse comparative détaillée de 2 minutes pour les spécialistes de la localisation et les créateurs de contenu technique, explorant les nuances de précision de synchronisation labiale dans plus de 175 langues et dialectes. Le style visuel doit être précis et analytique, avec des comparaisons côte à côte des mouvements subtils des lèvres, soutenu par un style audio clair et multilingue qui utilise la génération de voix off de HeyGen pour démontrer la précision linguistique dans une large gamme de langues.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos localisées

Transformez sans effort votre contenu vidéo en plusieurs langues, atteignant des audiences mondiales avec un doublage fluide et des messages culturellement nuancés.

1
Step 1
Créez votre contenu original
Commencez par télécharger votre vidéo existante ou générez un nouveau contenu à partir d'un script en utilisant les puissantes capacités de générateur de vidéos AI de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez les langues et les voix cibles
Choisissez parmi plus de 175 langues et dialectes et sélectionnez des voix off AI qui correspondent parfaitement à votre ton souhaité et aux accents régionaux.
3
Step 3
Appliquez la localisation et révisez
La plateforme double automatiquement votre vidéo, assurant une haute précision de synchronisation labiale pour une expérience de visionnage naturelle et engageante à travers toutes les versions.
4
Step 4
Exportez votre vidéo localisée
Téléchargez votre vidéo complétée dans divers formats d'aspect, prête à être partagée avec votre audience mondiale et à étendre votre portée grâce à une localisation vidéo efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournir une formation globale aux employés

.

Développez des supports de formation engageants facilement localisés pour améliorer la rétention et la compréhension des équipes internationales à travers le monde.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la localisation vidéo avancée ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos localisées et de traducteur vidéo AI, permettant une localisation vidéo fluide dans plus de 175 langues et dialectes. Notre AI avancée assure un doublage vidéo précis et une synchronisation labiale exceptionnelle, rendant la communication mondiale sans effort.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI de premier plan ?

HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI de premier plan en offrant des avatars AI réalistes et un éditeur Studio complet. Les utilisateurs peuvent facilement créer du contenu engageant en utilisant divers modèles de vidéos et générer des voix off professionnelles pour n'importe quel script.

HeyGen peut-il fournir un clonage vocal personnalisé pour un contenu personnalisé ?

Oui, HeyGen prend en charge des capacités avancées de clonage vocal, permettant une communication hautement personnalisée et une création de contenu unique. Avec notre éditeur Studio intuitif, vous pouvez intégrer des voix clonées de manière transparente dans vos projets, renforçant l'impact de vos voix off.

HeyGen propose-t-il une API de générateur de vidéos AI pour l'intégration ?

Absolument, HeyGen fournit une API robuste de générateur de vidéos AI, permettant une intégration fluide dans les flux de travail existants pour une production vidéo efficace. Cela permet aux entreprises d'automatiser la création de vidéos explicatives et de vidéos marketing à grande échelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo