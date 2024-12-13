Créateur de Vidéos de Formation Localisées pour Équipes Mondiales
Déployez rapidement du contenu eLearning localisé de haute qualité dans le monde entier, rendant la formation efficace avec des Avatars AI réalistes.
Développez une vidéo convaincante de 90 secondes destinée aux équipes L&D et aux formateurs d'entreprise, mettant en avant la puissance de la "localisation vidéo AI" pour étendre la "Formation des employés à l'échelle mondiale". Utilisez des visuels dynamiques et engageants avec une voix off AI amicale et professionnelle, démontrant la facilité de localisation des matériaux existants avec "Génération de voix off" et "Sous-titres/captions" générés automatiquement, en utilisant la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour un contenu contextuel riche.
Produisez une vidéo percutante de 45 secondes destinée aux chefs de produit, détaillant la création rapide de "présentations de produits" pour un marché mondial. Le style visuel doit être élégant et informatif, avec un avatar AI compétent présentant les caractéristiques clés. Mettez en avant la capacité de HeyGen à créer du "contenu localisé" rapidement grâce aux "Avatars AI" et à la conversion rapide "Texte en vidéo à partir de script", optimisant pour diverses plateformes avec "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect".
Concevez une vidéo complète de 2 minutes pour les responsables de la conformité et les départements RH, démontrant comment dispenser efficacement une "Formation à la conformité" à un "public de formation mondial". La vidéo doit adopter un style visuel sérieux et structuré, en mettant l'accent sur la clarté et la précision avec une voix AI calme et des "Sous-titres/captions" affichés de manière proéminente. Illustrez comment les "Modèles et scènes" simplifient la création de contenu de "formation localisée", garantissant un message cohérent à travers différents groupes linguistiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Portée de la Formation Mondiale.
Créez facilement des cours de formation multilingues avec l'AI, atteignant des équipes mondiales diversifiées et étendant vos programmes d'apprentissage dans le monde entier.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Augmentez l'engagement et la rétention des apprenants en créant des vidéos de formation dynamiques et interactives avec des Avatars AI et des outils vidéo AI avancés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation avec l'AI ?
HeyGen utilise des Avatars AI avancés et la technologie de texte en vidéo pour rationaliser la production de vidéos de formation professionnelles. Il suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère des voix off réalistes et des visuels d'accompagnement, réduisant considérablement le temps de création vidéo.
HeyGen peut-il localiser des vidéos de formation pour un public mondial ?
Absolument. HeyGen est un outil de localisation vidéo alimenté par l'AI qui prend en charge la création de contenu multilingue. Il peut automatiquement traduire vos scripts, générer des voix off localisées et fournir des sous-titres et captions synchronisés, rendant vos vidéos de formation accessibles à un public mondial de formation des employés.
Quelles options de personnalisation technique sont disponibles pour les vidéos HeyGen ?
HeyGen offre une personnalisation technique robuste, vous permettant d'adapter vos vidéos de formation localisées. Vous pouvez choisir parmi divers Avatars AI, utiliser des Modèles et intégrer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs. La plateforme prend également en charge l'enregistrement d'écran et de caméra et l'édition par glisser-déposer pour une interface intuitive.
HeyGen prend-il en charge l'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage existants ?
Oui, HeyGen est conçu pour une intégration LMS transparente, simplifiant la distribution de vos vidéos eLearning et vidéos de formation. Cette capacité technique assure des mises à jour sans effort et une gestion efficace de votre contenu localisé au sein de vos flux de travail organisationnels existants.