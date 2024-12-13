Ouvrez les Marchés Mondiaux avec Notre Générateur de Démonstration de Produit Localisé
Offrez des démonstrations de produits personnalisées dans le monde entier avec des traductions AI, engageant des prospects mondiaux grâce à la conversion de texte en vidéo de HeyGen à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les responsables des opérations marketing et ventes, illustrant l'efficacité de la création de démonstrations de produits personnalisées à l'aide d'une fonctionnalité de capture HTML sans code. Le style visuel et audio doit être dynamique et entraînant, avec des transitions de scènes rapides et une narration concise pour souligner la rapidité et la facilité. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement du contenu varié pour différentes campagnes.
Créez une vidéo explicative de 2 minutes destinée aux administrateurs CRM et aux spécialistes de l'activation des ventes, mettant en avant la puissance de l'intégration des analyses avancées des spectateurs avec les systèmes CRM existants. L'esthétique visuelle doit être de style vidéo explicative engageante, avec des graphiques clairs et une visualisation des données, soutenue par une voix calme et informative. Soulignez comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen améliore l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
Produisez une vidéo de présentation technique de 75 secondes pour les formateurs techniques et les responsables de la réussite client, démontrant la polyvalence des outils de simulation numérique pour divers scénarios de formation et mises à jour de produits, y compris la génération d'environnement en temps réel. La vidéo doit avoir un focus moderne et interactif sur l'interface utilisateur avec une présentation énergique et des superpositions de texte à l'écran mettant en avant les caractéristiques clés. Cela utilisera efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour un développement visuel rapide et cohérent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Formation et Intégration de Produits à l'Échelle Mondiale.
Créez des vidéos de formation sur les produits localisées et des démonstrations d'intégration pour atteindre les clients et les employés dans n'importe quelle langue, partout.
Démonstrations de Produits Engagantes.
Développez des démonstrations de produits captivantes alimentées par l'AI qui augmentent significativement l'engagement et la rétention des spectateurs pour une meilleure compréhension.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de démonstrations de produits haute fidélité avec des fonctionnalités techniques avancées ?
HeyGen utilise une AI avancée pour alimenter la création de démonstrations de produits haute fidélité, permettant aux utilisateurs de générer des visuels captivants et des récits engageants efficacement à partir de scripts. Cette plateforme robuste soutient l'automatisation des flux de travail en intégrant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, rationalisant le processus de production de démonstrations.
Quelles capacités d'intégration HeyGen offre-t-il pour rationaliser les flux de travail de démonstration et améliorer les analyses ?
HeyGen offre des capacités d'intégration robustes conçues pour rationaliser les flux de travail de démonstration, y compris des intégrations CRM pour un flux de données fluide et des analyses améliorées. Cela permet des liens de suivi personnalisés et des analyses avancées des spectateurs, fournissant des informations approfondies sur la performance des démonstrations et l'engagement du public.
HeyGen peut-il générer du contenu localisé et des voix off multilingues pour des audiences diverses ?
Oui, HeyGen est un puissant générateur de démonstration de produit localisé, capable de créer du contenu avec des voix off multilingues et des traductions AI dans plus de 140 langues. Cette fonctionnalité permet aux entreprises d'atteindre efficacement des audiences mondiales diverses en localisant leurs démonstrations de produits avec des voix AI authentiques et des scripts générés par AI.
Quelles options de déploiement HeyGen propose-t-il pour créer et partager des démonstrations de produits interactives en toute sécurité ?
HeyGen propose un déploiement sécurisé basé sur le cloud pour les simulations de produits interactives, garantissant que vos outils de simulation numérique sont toujours accessibles et partageables. La plateforme prend en charge la création d'environnements de démonstration de produits personnalisables, permettant une collaboration sécurisée et une distribution de vos démonstrations haute fidélité.