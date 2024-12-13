Créez des Intros Globales avec Notre Créateur de Vidéos d'Introduction Localisées

Diffusez des messages locaux convaincants en exploitant la puissante génération de voix off pour vos vidéos d'introduction.

Créez une vidéo d'introduction locale vibrante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant à étendre leur portée mondiale. La vidéo doit présenter des scènes dynamiques démontrant divers modèles personnalisables, incorporant des visuels culturellement pertinents et une voix off amicale et professionnelle pour accueillir les audiences internationales. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen et la génération de Voix off pour créer cette introduction captivante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'introduction YouTube énergique de 15 secondes conçue pour les créateurs de contenu en herbe cherchant à améliorer l'attrait de leur chaîne. Cette pièce visuellement frappante devrait incorporer des animations ludiques, peut-être avec un avatar AI introduisant le thème de la chaîne, le tout sur une musique moderne et entraînante. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la riche bibliothèque de médias/stock pour créer des visuels dynamiques.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'introduction éducative de 45 secondes pour les éducateurs en ligne promouvant de nouveaux cours. Cette vidéo propre et instructive doit clairement exposer les avantages du cours en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et garantir l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques. L'audio doit être une voix off claire et professionnelle, rendant cette introduction en ligne engageante.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'introduction de lancement de produit élégante de 20 secondes pour les professionnels du marketing. Cette pièce à fort impact doit utiliser les modèles d'introduction vidéo de HeyGen pour établir rapidement la présence de la marque avec des effets visuels époustouflants. Intégrez des visuels convaincants de la bibliothèque de médias/stock et optimisez-la pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect, accompagnée d'une musique de fond sophistiquée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Introduction Localisées

Créez des vidéos d'introduction professionnelles et de marque adaptées à tout public avec la plateforme intuitive de HeyGen et ses fonctionnalités AI avancées.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles de vidéos d'introduction conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge. Les Modèles & scènes de HeyGen fournissent une base solide pour votre vision créative.
2
Step 2
Ajoutez du Contenu Engagé
Enrichissez votre introduction avec des éléments dynamiques. Intégrez facilement votre message en utilisant les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre script, en personnalisant chaque détail.
3
Step 3
Affinez et Localisez Votre Message
Adaptez votre introduction pour des audiences spécifiques. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour vous assurer que votre création de vidéos d'introduction localisées résonne à travers différentes régions et langues, augmentant ainsi la portée mondiale.
4
Step 4
Exportez Votre Chef-d'œuvre
Finalisez votre vidéo d'introduction professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de redimensionnement & exportation des ratios d'aspect de HeyGen pour obtenir votre vidéo dans le format parfait, garantissant des exports haute résolution pour une qualité impeccable, prête pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Intros Éducatives Localisées

.

Concevez des introductions vidéo engageantes et localisées pour les cours éducatifs, étendant votre portée à un public mondial.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos d'introduction ?

HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos d'introduction compétent en offrant une plateforme intuitive. Vous pouvez exploiter des effets visuels et des animations époustouflants, associés à une génération de voix off robuste, pour produire des intros engageantes qui captent l'attention.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos d'introduction diversifiés ?

Oui, HeyGen dispose d'une bibliothèque complète de modèles de vidéos d'introduction entièrement personnalisables. Cela vous permet de concevoir facilement une introduction unique pour votre marque, parfaite pour une expérience de Créateur d'Introduction YouTube ou toute autre plateforme en ligne.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI sont disponibles pour créer une introduction ?

HeyGen intègre une technologie AI de pointe pour simplifier votre flux de travail. Vous pouvez générer du contenu avec l'AI en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités sophistiquées de génération de voix off pour donner vie à votre script de manière fluide.

Est-il simple d'exporter ma vidéo d'introduction depuis HeyGen ?

Absolument, HeyGen assure une expérience fluide avec son éditeur facile à glisser-déposer et ses options d'exportation simples. Vous pouvez facilement obtenir des exports haute résolution de votre vidéo d'introduction terminée au format MP4 standard, prête à être utilisée immédiatement.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo