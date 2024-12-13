Générateur de Vidéos de Formation en Localisation : Créez des eLearning Globaux

Générez rapidement des vidéos de formation multilingues engageantes en utilisant les avatars IA de HeyGen pour une communication mondiale fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux formateurs d'entreprise et aux créateurs de contenu e-learning, détaillant comment exploiter HeyGen pour créer des vidéos de formation multilingues. Adoptez un style visuel de type tutoriel, mélangeant des enregistrements d'écran avec des graphiques dynamiques pour illustrer l'utilisation de divers modèles et scènes, rendant le contenu attrayant et facile à suivre. L'audio doit avoir une voix instructive énergique et claire, démontrant l'efficacité de la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 2 minutes pour les responsables RH et les équipes d'acquisition de talents mondiaux, illustrant les avantages profonds de l'utilisation d'un générateur vidéo IA pour des programmes d'intégration globaux complets. Le style visuel doit être moderne et inclusif, mettant en scène divers avatars IA dans différents environnements professionnels, soutenus par une riche bibliothèque multimédia. L'audio sera une voix professionnelle et chaleureuse, soulignant la capacité de HeyGen à créer des expériences d'intégration personnalisées.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration directe de 45 secondes destinée aux rédacteurs techniques et aux spécialistes de la documentation, prouvant comment HeyGen traduit et localise efficacement le contenu vidéo existant pour la documentation technique. Le style visuel doit être épuré et orienté démo, montrant clairement l'interface utilisateur tandis qu'une voix off précise explique le flux de travail. Mettez en avant la facilité d'ajustement du redimensionnement des formats et des exportations pour différentes plateformes, garantissant une livraison cohérente de traductions et de sous-titres précis.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Localisation

Créez et localisez facilement des vidéos de formation avec l'IA, atteignant des équipes mondiales et assurant une communication cohérente dans n'importe quelle langue.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation
Commencez par élaborer votre contenu de formation principal. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des scènes, ou sélectionnez parmi des modèles préfabriqués pour construire vos vidéos de formation de base.
2
Step 2
Choisissez un Avatar et une Voix IA
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA pour être votre présentateur. Associez votre avatar choisi à une voix IA pour donner vie à votre contenu, assurant une diffusion cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez une Localisation Multilingue
Localisez facilement votre contenu pour des audiences mondiales. Utilisez la génération avancée de voix off pour traduire l'audio de votre vidéo dans plusieurs langues, permettant à votre formation de résonner avec des équipes diverses grâce aux voix off IA.
4
Step 4
Exportez Votre Contenu Localisé
Une fois localisé, finalisez votre contenu multilingue. Utilisez le redimensionnement des formats et les exportations pour préparer votre vidéo pour diverses plateformes, garantissant que votre formation est accessible et percutante dans le monde entier.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérer la Création de Vidéos Engagantes

.

Générez rapidement du contenu vidéo de haute qualité et engageant en quelques minutes, en utilisant l'IA pour une communication efficace et diversifiée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la localisation vidéo par l'IA pour le contenu de formation ?

HeyGen simplifie la localisation vidéo par l'IA en permettant la traduction et le doublage fluides de vos vidéos de formation dans plusieurs langues, soutenant une diffusion efficace de contenu multilingue. Cela inclut des voix off IA avancées et des capacités de synchronisation labiale.

HeyGen peut-il créer des vidéos de formation personnalisées en utilisant des avatars IA ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos de formation engageantes avec des avatars IA réalistes directement à partir d'un script. Cette fonctionnalité apporte une touche personnalisée, améliorant l'efficacité de votre montage vidéo sans avoir besoin d'acteurs en direct.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos grâce à la génération automatique de sous-titres et à des voix off IA puissantes. Sa technologie de clonage vocal assure une image de marque cohérente et une communication claire pour tout votre contenu multilingue.

HeyGen est-il un générateur vidéo IA efficace pour produire des vidéos de formation de haute qualité ?

HeyGen est un générateur vidéo IA robuste conçu pour produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité. Il rationalise le processus de montage vidéo, aidant les organisations à réduire les coûts tout en créant un contenu pédagogique percutant.

