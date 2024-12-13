Le Créateur Ultime de Vidéos Promo pour la Communauté Locale

Créez facilement des vidéos promotionnelles percutantes avec une génération de voix off de haute qualité, garantissant que vos messages communautaires soient entendus clairement.

519/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo promotionnelle émotive de 45 secondes pour un groupe de bénévoles local, destinée aux leaders communautaires et aux résidents désireux de faire la différence. Le style visuel doit être authentique et chaleureux, montrant les bénévoles en action avec une musique acoustique douce et inspirante. Assurez l'accessibilité et une large portée en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour tous les dialogues, rendant ces clips adaptés aux réseaux sociaux et percutants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative engageante de 60 secondes présentant une 'journée dans la vie' de notre monument historique unique en ville, conçue pour les touristes et les nouveaux résidents. Le style visuel et audio doit être dynamique et informatif, avec des coupes rapides à travers différentes scènes et une musique de fond moderne et entraînante. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour compléter tout B-roll nécessaire, créant un atout soigné pour nos campagnes de marketing en cours.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'appel à l'action concise de 15 secondes pour une collecte de fonds locale urgente, ciblant le grand public avec un besoin immédiat de soutien. Cette courte pièce nécessite un style visuel direct et percutant, utilisant du texte en gras et des appels clairs, soutenus par un ton audio urgent mais plein d'espoir. Renforcez votre message en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement une livraison engageante par avatar AI, assurant clarté et cohérence.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos Promo pour la Communauté Locale

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes pour votre communauté locale avec un créateur de vidéos promo en ligne intuitif.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez à créer vos vidéos promotionnelles pour la communauté locale en choisissant parmi une large gamme de modèles de vidéos et de scènes conçus professionnellement. Cela pose les bases de votre message.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour intégrer facilement vos propres visuels, ou sélectionnez dans notre vaste bibliothèque de médias et séquences stock pour enrichir votre histoire.
3
Step 3
Sélectionnez les Améliorations AI
Élevez votre vidéo avec le Créateur de Vidéos Promo AI de HeyGen en utilisant la génération de voix off avancée pour ajouter une narration naturelle qui captive votre audience.
4
Step 4
Exportez et Publiez
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour l'adapter à diverses plateformes, garantissant que vos vidéos promotionnelles soient parfaitement optimisées pour les réseaux sociaux et une portée plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Valeur les Histoires et l'Impact de la Communauté

.

Mettez en avant les histoires de réussite locales et l'impact communautaire avec des vidéos AI engageantes, favorisant la connexion et la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la qualité créative de mes vidéos promotionnelles ?

HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de "modèles de vidéos" et un support pour les "séquences stock", vous permettant de produire rapidement des "vidéos promotionnelles" visuellement attrayantes. Vous pouvez également ajouter du "texte animé" dynamique et intégrer des "avatars AI" pour une touche professionnelle et soignée, parfaite pour toute "campagne marketing".

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un leader en ligne pour la création de vidéos promo pour les entreprises ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des "vidéos promotionnelles" professionnelles sans effort grâce à son interface intuitive et ses puissants "outils d'édition AI". Vous pouvez exploiter les "avatars AI" et la "génération de voix off" pour produire rapidement du contenu de haute qualité, idéal pour diverses "campagnes marketing" et plateformes "sociales".

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés pour créer des vidéos explicatives engageantes ?

Absolument, HeyGen vous permet d'incorporer facilement des "avatars AI" réalistes dans vos "vidéos explicatives" pour transmettre votre message efficacement. Combiné avec une "génération de voix off" naturelle et des "sous-titres/captions" automatiques, votre contenu vidéo sera plus captivant et accessible pour votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles de marque pour mon entreprise ?

HeyGen simplifie le processus de branding en vous permettant de personnaliser les "modèles de vidéos" avec le logo et les couleurs de votre entreprise, assurant une identité de marque cohérente. Cette capacité facilite la production de "vidéos promotionnelles" de haute qualité et conformes à la marque pour toute "campagne marketing" ou pour vos besoins de "créateur de vidéos promo pour la communauté locale".

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo