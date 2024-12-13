Créez une vidéo promo engageante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises locales désireux d'améliorer leur présence en ligne et d'augmenter leurs ventes. Le style visuel doit être moderne et accueillant, avec des prises de vue claires des produits ou des démonstrations de services, complétées par une voix off amicale et professionnelle générée avec la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo doit mettre en avant la facilité avec laquelle il est possible de créer des vidéos marketing efficaces pour les réseaux sociaux, même pour les débutants.

