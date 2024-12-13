Générateur de Vidéos Promo pour Entreprises Locales : Créez des Publicités Rapidement

Concevez rapidement des vidéos promo captivantes pour les petites entreprises en utilisant le support étendu de la bibliothèque/médiathèque de HeyGen.

Créez une vidéo promo engageante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises locales désireux d'améliorer leur présence en ligne et d'augmenter leurs ventes. Le style visuel doit être moderne et accueillant, avec des prises de vue claires des produits ou des démonstrations de services, complétées par une voix off amicale et professionnelle générée avec la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo doit mettre en avant la facilité avec laquelle il est possible de créer des vidéos marketing efficaces pour les réseaux sociaux, même pour les débutants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 45 secondes pour les agences de marketing et les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant comment produire rapidement divers modèles de publicités pour les réseaux sociaux. Cette vidéo doit adopter un style visuel élégant et corporatif, intégrant des avatars AI pour transmettre les messages clés avec assurance, le tout sur une musique de fond inspirante. Mettez en avant l'efficacité de la personnalisation des modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de campagnes et maximiser le retour sur investissement des clients.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promo captivante de 60 secondes pour un magasin e-commerce présentant le lancement d'un nouveau produit, en se concentrant sur la notoriété de la marque. La narration visuelle doit présenter des démonstrations dynamiques de produits et des images de style de vie, enrichies par le support de la bibliothèque/médiathèque de HeyGen, avec des sous-titres clairs et précis pour garantir l'accessibilité. Une piste musicale moderne et entraînante doit souligner l'excitation de la nouvelle offre.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les petites entreprises de services cherchant à transmettre clairement leur proposition de valeur. L'esthétique visuelle doit être amicale et illustrative, incorporant des animations simples et du texte à l'écran, avec une voix AI accueillante narrant le script efficacement généré via le texte-à-vidéo à partir du script. Cette vidéo vise à aider les entreprises à créer rapidement des vidéos pour informer les clients potentiels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Promo pour Entreprises Locales

Créez rapidement des vidéos promotionnelles captivantes pour votre entreprise locale afin d'engager les clients et d'améliorer votre présence en ligne avec facilité.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels et de scènes conçus pour divers besoins d'entreprise, ou commencez avec un script pour une approche texte-à-vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Vos Éléments de Marque Uniques
Personnalisez votre vidéo en intégrant vos éléments de marque, tels que logos, couleurs et images spécifiques. Accédez à une vaste bibliothèque de médias pour des ressources libres de droits afin d'enrichir votre histoire visuelle.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI Engagantes
Transformez votre script en un discours naturel grâce à une génération de voix off avancée. Ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité et assurez-vous que votre message résonne avec tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Plateformes
Finalisez votre vidéo en ajustant son format pour différentes plateformes de réseaux sociaux. Exportez votre vidéo promotionnelle de haute qualité, prête à être téléchargée et partagée, amplifiant ainsi la portée de votre entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos AI puissantes, renforçant la confiance et la crédibilité de votre entreprise locale avec des témoignages authentiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur efficace de vidéos promo ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos promo captivantes sans effort grâce à une IA avancée. Profitez de notre plateforme intuitive pour générer du contenu vidéo de haute qualité qui engage votre audience et aide à augmenter les ventes de votre entreprise.

Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos animées ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu, à commencer par une large sélection de modèles de vidéos pour lancer votre projet. Vous pouvez personnaliser chaque scène, intégrer vos éléments de marque et utiliser des avatars AI pour créer des vidéos animées uniques qui résonnent avec votre public cible.

Les petites entreprises peuvent-elles facilement produire des vidéos marketing engageantes pour les réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne accessible pour les petites entreprises et les marketeurs. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer, combiné aux capacités de texte-à-vidéo et aux voix AI, simplifie la création de modèles de publicités professionnelles pour les réseaux sociaux et de vidéos marketing.

HeyGen prend-il en charge la création de divers types de vidéos d'entreprise ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise polyvalent capable de produire divers contenus comme des vidéos explicatives, des vidéos de produits Amazon et des présentations d'entreprise. Améliorez votre message avec des ressources libres de droits et des sous-titres automatiques pour garantir que vos vidéos aient un impact sur toutes les plateformes.

