Générateur de Vidéos Promo pour Entreprises Locales : Créez des Publicités Rapidement
Concevez rapidement des vidéos promo captivantes pour les petites entreprises en utilisant le support étendu de la bibliothèque/médiathèque de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo informative de 45 secondes pour les agences de marketing et les gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant comment produire rapidement divers modèles de publicités pour les réseaux sociaux. Cette vidéo doit adopter un style visuel élégant et corporatif, intégrant des avatars AI pour transmettre les messages clés avec assurance, le tout sur une musique de fond inspirante. Mettez en avant l'efficacité de la personnalisation des modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de campagnes et maximiser le retour sur investissement des clients.
Développez une vidéo promo captivante de 60 secondes pour un magasin e-commerce présentant le lancement d'un nouveau produit, en se concentrant sur la notoriété de la marque. La narration visuelle doit présenter des démonstrations dynamiques de produits et des images de style de vie, enrichies par le support de la bibliothèque/médiathèque de HeyGen, avec des sous-titres clairs et précis pour garantir l'accessibilité. Une piste musicale moderne et entraînante doit souligner l'excitation de la nouvelle offre.
Réalisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les petites entreprises de services cherchant à transmettre clairement leur proposition de valeur. L'esthétique visuelle doit être amicale et illustrative, incorporant des animations simples et du texte à l'écran, avec une voix AI accueillante narrant le script efficacement généré via le texte-à-vidéo à partir du script. Cette vidéo vise à aider les entreprises à créer rapidement des vidéos pour informer les clients potentiels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Promo Performantes.
Générez rapidement des vidéos promo captivantes pour les entreprises locales grâce à l'IA, conçues pour capter l'attention et inciter à l'action immédiate des clients.
Produisez des Promos Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos marketing dynamiques pour les réseaux sociaux en quelques minutes, parfaites pour augmenter la notoriété de la marque et se connecter avec votre audience locale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur efficace de vidéos promo ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos promo captivantes sans effort grâce à une IA avancée. Profitez de notre plateforme intuitive pour générer du contenu vidéo de haute qualité qui engage votre audience et aide à augmenter les ventes de votre entreprise.
Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos animées ?
HeyGen offre un contrôle créatif étendu, à commencer par une large sélection de modèles de vidéos pour lancer votre projet. Vous pouvez personnaliser chaque scène, intégrer vos éléments de marque et utiliser des avatars AI pour créer des vidéos animées uniques qui résonnent avec votre public cible.
Les petites entreprises peuvent-elles facilement produire des vidéos marketing engageantes pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne accessible pour les petites entreprises et les marketeurs. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer, combiné aux capacités de texte-à-vidéo et aux voix AI, simplifie la création de modèles de publicités professionnelles pour les réseaux sociaux et de vidéos marketing.
HeyGen prend-il en charge la création de divers types de vidéos d'entreprise ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos d'entreprise polyvalent capable de produire divers contenus comme des vidéos explicatives, des vidéos de produits Amazon et des présentations d'entreprise. Améliorez votre message avec des ressources libres de droits et des sous-titres automatiques pour garantir que vos vidéos aient un impact sur toutes les plateformes.