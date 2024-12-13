Générateur de Vidéos de Formation LMS : Accélérez l'Apprentissage des Employés
Générez facilement des vidéos de formation professionnelles à partir de scripts en utilisant la technologie de pointe de transformation de texte en vidéo, économisant un temps précieux pour les équipes de formation et développement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée au personnel technique, démontrant une nouvelle mise à jour de fonctionnalité logicielle. Utilisez un style visuel direct et informatif, avec des superpositions de texte à l'écran et une voix off concise générée automatiquement. Mettez en avant comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script convertit rapidement les guides écrits en vidéos de formation dynamiques, servant de générateur efficace de vidéos de formation pour LMS.
Produisez une vidéo de présentation de produit dynamique d'une minute et demie ciblant les équipes d'activation des ventes et les utilisateurs finaux. La vidéo doit présenter une esthétique moderne et engageante avec des graphiques vibrants et un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers les étapes, complétée par une musique de fond entraînante. Exploitez les riches modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour simplifier le processus de création de vidéos de formation.
Concevez un module de formation complet de 2 minutes pour les clients d'entreprise mondiaux, en se concentrant sur un processus technique complexe. Adoptez une approche visuelle sophistiquée avec des sous-titres multilingues, garantissant clarté et accessibilité pour des audiences diverses. La vidéo doit démontrer le redimensionnement et les exportations d'aspect de HeyGen pour une compatibilité transparente avec les plateformes, soulignant son utilité en tant que générateur de vidéos de formation pour LMS conforme à SCORM.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez l'Offre de Cours et la Portée Mondiale.
Générez efficacement des cours de formation diversifiés, élargissant votre bibliothèque de contenu LMS et atteignant plus facilement un public mondial plus large.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des vidéos alimentées par AI pour rendre la formation plus interactive et mémorable, améliorant significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen s'intègre-t-il aux systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) ?
HeyGen facilite une intégration transparente avec votre LMS existant en produisant des vidéos de formation conformes à SCORM. Cela garantit que votre contenu généré par AI suit efficacement les progrès et les performances des apprenants au sein de votre écosystème d'apprentissage, simplifiant vos besoins en générateur de vidéos de formation pour LMS.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour les employés en utilisant des avatars AI ?
Oui, HeyGen permet aux équipes de formation et développement de créer des vidéos de formation pour les employés très engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off AI. Nos capacités de transformation de texte en vidéo transforment rapidement et efficacement les scripts en contenu captivant, rendant les outils de création vidéo sophistiqués accessibles à tous.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la formation au niveau entreprise ?
Pour la sécurité d'entreprise et une fonctionnalité robuste, HeyGen fournit des contrôles de marque complets et un support multilingue, crucial pour les équipes de formation et développement mondiales. Notre plateforme vidéo AI est conçue avec des fonctionnalités qui répondent aux exigences techniques des grandes organisations créant un contenu d'apprentissage en ligne étendu.
Comment HeyGen peut-il simplifier la production de contenu de formation en conformité ?
HeyGen simplifie considérablement la production de formation en conformité en offrant une conversion rapide de texte en vidéo et des modèles personnalisables. Cela permet des mises à jour rapides de contenu et des économies substantielles, garantissant que la formation en conformité de votre organisation est toujours à jour et produite efficacement.