Cas d'utilisation

HeyGen donne du pouvoir aux créateurs avec ses capacités de création de vidéos en direct, offrant une plateforme de création de vidéos fluide qui intègre des outils de diffusion et des fonctionnalités de montage vidéo. Améliorez votre contenu avec des modèles glisser-déposer, des options de voix off et des alertes personnalisables pour captiver votre audience sur les plateformes de réseaux sociaux.