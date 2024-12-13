Générateur de Vidéos de Formation en Livestream : Alimenté par l'AI & Facile

Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour l'intégration des employés et les équipes de L&D avec nos avatars AI avancés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation complète de 60 secondes destinée aux équipes de L&D, illustrant comment développer rapidement des modules de conformité à l'aide d'un générateur de vidéo AI. Le style visuel et audio doit être moderne et très éducatif, avec des transitions dynamiques et du texte à l'écran pour renforcer les informations critiques, en tirant parti des modèles et scènes étendus de HeyGen et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour rationaliser la création de contenu et maintenir la cohérence de la marque.
Exemple de Prompt 2
Développez un reel de 30 secondes énergique pour les réseaux sociaux destiné aux petites entreprises, mettant en avant le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit avoir un style dynamique et visuellement attrayant avec une musique de fond entraînante et des sous-titres clairs pour maximiser la portée, démontrant comment la vidéo générée par AI peut créer des vidéos engageantes rapidement et sans effort pour un large public en ligne.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo concise de 15 secondes pour l'Enablement des Ventes concernant les mises à jour de produits, ciblant les clients existants avec des messages personnalisés. Le style visuel doit être direct et personnel, avec un avatar AI professionnel en tête parlante délivrant les principaux avantages, permettant un redimensionnement et des exportations faciles pour s'adapter à divers canaux de communication et assurer un engagement client efficace, alimenté par l'AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation en Livestream

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles et engageantes avec l'AI. Transformez du texte en contenu visuel dynamique avec des avatars AI réalistes et un branding personnalisé pour un apprentissage percutant.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes qui présenteront votre contenu de formation, donnant vie à votre message avec des gestes expressifs.
2
Step 2
Générez la Voix Off de Votre Script
Collez votre script de formation et utilisez la génération avancée de voix off pour créer une narration au son naturel dans une variété de voix et de langues, parfaitement synchronisée avec votre avatar.
3
Step 3
Choisissez et Personnalisez les Modèles
Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme de modèles professionnels et de scènes. Personnalisez-les facilement pour correspondre à votre contenu et à l'esthétique de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Générée par AI
Finalisez votre vidéo de formation en sélectionnant le format d'image souhaité pour différentes plateformes. Exportez votre vidéo de haute qualité générée par AI, prête à être partagée et à offrir un apprentissage percutant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Vidéo Engagé pour les Réseaux Sociaux

Générez rapidement des vidéos AI convaincantes et des clips courts, idéaux pour promouvoir la formation, partager des insights clés ou atteindre des audiences sur les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur de vidéos AI pour les vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité en utilisant une technologie avancée de générateur de vidéos AI. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off AI dynamiques, rendant les informations complexes accessibles pour divers besoins d'apprentissage.

Puis-je personnaliser les avatars AI créés avec les générateurs de texte-à-vidéo de HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une personnalisation étendue pour ses avatars AI, vous permettant de choisir parmi divers styles et même de créer des têtes parlantes personnalisées. Cela garantit que votre contenu vidéo généré par AI s'aligne parfaitement avec votre marque et votre message.

Quels types de vidéos engageantes les équipes de L&D peuvent-elles créer avec HeyGen ?

Les équipes de L&D peuvent utiliser HeyGen pour produire une large gamme de vidéos engageantes, y compris des modules d'intégration des employés, du contenu pour l'Enablement des Ventes, et des tutoriels de produits détaillés. Les outils intuitifs d'édition vidéo de notre plateforme et les modèles simplifient l'ensemble du processus.

Quelle est la rapidité de génération de contenu alimenté par l'AI avec HeyGen ?

Le générateur de texte-à-vidéo AI de HeyGen réduit considérablement le temps de production en transformant rapidement des scripts en vidéos complètes. Avec une vaste bibliothèque de modèles et des outils puissants d'édition vidéo, vous pouvez créer efficacement du contenu vidéo de qualité professionnelle généré par AI pour les réseaux sociaux ou un usage interne.

