Développez une vidéo d'une minute destinée aux éducateurs et créateurs de cours en ligne, démontrant comment un créateur de vidéos de synthèse par IA peut distiller le contenu complexe des cours en segments concis et engageants. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des graphiques informatifs à l'écran, tandis que l'audio présente une voix off calme et claire. Mettez en avant la capacité robuste de HeyGen en matière de "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les apprenants.

Générer une Vidéo