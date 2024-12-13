Créateur de Vidéo de Mise à Jour en Direct : Créez du Contenu Dynamique Instantanément

Créez facilement des vidéos époustouflantes et à jour en transformant vos idées en visuels avec notre éditeur glisser-déposer, en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les professionnels de la technologie sur le déploiement d'une mise à jour critique du système, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un présentateur professionnel à l'écran. Le style visuel doit être épuré et technique avec des superpositions animées précises, complété par une voix off calme et informative qui explique chaque étape du processus de création de vidéo de mise à jour en direct.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez un tutoriel complet de 2 minutes destiné aux développeurs et au personnel de support informatique, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle à l'aide de l'éditeur vidéo HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel étape par étape avec des enregistrements d'écran clairs, comportant des sous-titres générés automatiquement pour garantir l'accessibilité et la clarté tout au long de l'explication technique.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative engageante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos sur leur dernier produit. Le style visuel doit être moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante, utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement un contenu convaincant en tant que créateur de vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication interne convaincante d'une minute pour les formateurs d'entreprise et les professionnels des ressources humaines, annonçant un changement de politique important. La vidéo doit présenter un style visuel soigné et corporatif avec un ton autoritaire, en utilisant efficacement la génération de voix off de HeyGen pour assurer une prononciation claire et une livraison professionnelle par un personnage d'avatars AI cohérent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Mise à Jour en Direct

Générez et adaptez rapidement du contenu vidéo dynamique avec l'AI, rendant les mises à jour faciles et gardant votre audience engagée.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par coller votre script ou saisir votre texte. Notre AI transformera vos mots en une vidéo dynamique, en utilisant la fonction de texte en vidéo à partir d'un script pour une génération rapide de contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message. Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de notre vaste bibliothèque de médias ou téléchargez les vôtres pour personnaliser la scène.
3
Step 3
Ajoutez Accessibilité et Branding
Générez automatiquement des sous-titres pour améliorer la portée et l'engagement. Appliquez facilement le logo et les couleurs de votre marque grâce à nos contrôles de branding pour un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Itérez avec Agilité
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. La capacité de la plateforme à s'adapter et régénérer rapidement le contenu rend les mises à jour en direct fluides, garantissant que votre message est toujours actuel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement et la rétention en formation

.

Améliorez les programmes de formation en mettant fréquemment à jour le contenu avec des vidéos AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création et d'édition de vidéos ?

HeyGen propose un "Éditeur Vidéo" intuitif avec une fonctionnalité de "glisser-déposer", permettant aux utilisateurs de "créer des vidéos" et de "changer les éléments d'arrière-plan" facilement. Cette approche simplifiée rend la production vidéo professionnelle accessible sans nécessiter une expertise technique approfondie.

HeyGen peut-il générer des vidéos à partir de texte en utilisant des Avatars AI ?

Oui, HeyGen excelle en tant que "créateur de vidéo AI" en transformant vos scripts en contenu "Texte en Vidéo" engageant avec des "Avatars AI" réalistes. Cette capacité permet une production rapide de "vidéos de présentation" sans besoin de caméras ou d'acteurs.

Quelles fonctionnalités automatisées HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos ?

HeyGen inclut une génération robuste de "Sous-titres Automatiques", qui transcrit automatiquement votre contenu vidéo pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. Cette fonctionnalité technique garantit que vos vidéos atteignent un public plus large efficacement.

Quels outils HeyGen fournit-il pour le contenu en direct et le streaming ?

HeyGen fonctionne comme un puissant "créateur de vidéo de mise à jour en direct" et "Studio de Streaming en Direct", permettant la génération et la diffusion de contenu dynamique. Il offre également des capacités de "logiciel de multistreaming", vous permettant d'atteindre diverses plateformes simultanément.

