Créateur de Vidéo de Mise à Jour en Direct : Créez du Contenu Dynamique Instantanément
Créez facilement des vidéos époustouflantes et à jour en transformant vos idées en visuels avec notre éditeur glisser-déposer, en utilisant la fonction de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel complet de 2 minutes destiné aux développeurs et au personnel de support informatique, démontrant une nouvelle fonctionnalité logicielle à l'aide de l'éditeur vidéo HeyGen. La vidéo doit adopter un style visuel étape par étape avec des enregistrements d'écran clairs, comportant des sous-titres générés automatiquement pour garantir l'accessibilité et la clarté tout au long de l'explication technique.
Concevez une vidéo explicative engageante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos sur leur dernier produit. Le style visuel doit être moderne et dynamique avec une musique de fond entraînante, utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement un contenu convaincant en tant que créateur de vidéo AI.
Produisez une vidéo de communication interne convaincante d'une minute pour les formateurs d'entreprise et les professionnels des ressources humaines, annonçant un changement de politique important. La vidéo doit présenter un style visuel soigné et corporatif avec un ton autoritaire, en utilisant efficacement la génération de voix off de HeyGen pour assurer une prononciation claire et une livraison professionnelle par un personnage d'avatars AI cohérent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux.
Créez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin de tenir votre audience informée.
Création de publicités performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo AI performantes pour des mises à jour de campagne opportunes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création et d'édition de vidéos ?
HeyGen propose un "Éditeur Vidéo" intuitif avec une fonctionnalité de "glisser-déposer", permettant aux utilisateurs de "créer des vidéos" et de "changer les éléments d'arrière-plan" facilement. Cette approche simplifiée rend la production vidéo professionnelle accessible sans nécessiter une expertise technique approfondie.
HeyGen peut-il générer des vidéos à partir de texte en utilisant des Avatars AI ?
Oui, HeyGen excelle en tant que "créateur de vidéo AI" en transformant vos scripts en contenu "Texte en Vidéo" engageant avec des "Avatars AI" réalistes. Cette capacité permet une production rapide de "vidéos de présentation" sans besoin de caméras ou d'acteurs.
Quelles fonctionnalités automatisées HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos ?
HeyGen inclut une génération robuste de "Sous-titres Automatiques", qui transcrit automatiquement votre contenu vidéo pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. Cette fonctionnalité technique garantit que vos vidéos atteignent un public plus large efficacement.
Quels outils HeyGen fournit-il pour le contenu en direct et le streaming ?
HeyGen fonctionne comme un puissant "créateur de vidéo de mise à jour en direct" et "Studio de Streaming en Direct", permettant la génération et la diffusion de contenu dynamique. Il offre également des capacités de "logiciel de multistreaming", vous permettant d'atteindre diverses plateformes simultanément.