créateur de vidéos récapitulatives de live stream : Créez des moments forts captivants rapidement.

Transformez rapidement les moments forts d'un événement en vidéos récapitulatives captivantes en utilisant des modèles intuitifs pour une expérience de création fluide.

Créez une bande-annonce dynamique de 30 secondes pour récapituler un live stream, idéale pour les influenceurs et créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Mettez l'accent sur des visuels rapides et énergiques avec des coupes dynamiques et une musique entraînante, en assurant une communication claire grâce à des sous-titres automatiques.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un résumé vidéo professionnel de 45 secondes de votre récent événement en ligne, destiné aux propriétaires de petites entreprises promouvant des ateliers. Intégrez des transitions fluides et un ton clair et engageant en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant les points clés facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative inspirante de 60 secondes mettant en avant les réalisations de fin d'année de votre communauté, destinée aux gestionnaires de communauté et organisateurs d'événements. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter des visuels variés et une bande sonore motivante qui célèbre l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Développez une présentation vidéo récapitulative moderne de 30 secondes de vos derniers résultats de campagne, idéale pour les équipes marketing. Concentrez-vous sur des visuels épurés et basés sur les données avec du texte animé et un ton assuré, en utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir de script pour plus de précision.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos récapitulatives de live stream

Créez facilement des vidéos récapitulatives de live stream captivantes avec l'éditeur en ligne intuitif de HeyGen, transformant vos diffusions en moments forts engageants.

1
Step 1
Téléchargez vos séquences de live stream
Commencez par télécharger votre vidéo de live stream enregistrée directement dans HeyGen, votre créateur de vidéos récapitulatives de live stream dédié. C'est votre première étape pour transformer des séquences brutes en un récapitulatif dynamique.
2
Step 2
Créez des moments forts captivants
Utilisez l'interface d'édition intuitive de HeyGen pour identifier et sélectionner les moments clés de votre diffusion. Nos outils intégrés de créateur de vidéos de moments forts vous aident à vous concentrer sur les segments les plus percutants pour raconter votre histoire efficacement.
3
Step 3
Ajoutez de la finition et du professionnalisme
Améliorez votre récapitulatif avec des touches professionnelles essentielles. Générez facilement des sous-titres automatiques pour une meilleure accessibilité et engagement, assurant que votre contenu atteigne un public plus large.
4
Step 4
Exportez et partagez votre récapitulatif
Une fois votre vidéo récapitulative parfaite, exportez-la et partagez-la sans effort avec votre audience. Distribuez votre contenu de haute qualité sur diverses plateformes pour maximiser votre portée et votre engagement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des récapitulatifs publicitaires à fort impact

.

Réutilisez les moments clés des live streams en publicités vidéo performantes pour promouvoir efficacement votre marque ou vos produits.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos récapitulatives de live stream captivantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos récapitulatives en ligne avancé qui utilise des outils d'édition AI puissants pour transformer vos séquences de live stream en vidéos de moments forts dynamiques. Utilisez notre plateforme intuitive et nos modèles pour créer des vidéos récapitulatives convaincantes avec une finition professionnelle, parfaites pour réengager votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour produire rapidement des moments forts d'événements ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités conçues pour créer des moments forts d'événements époustouflants, y compris un éditeur vidéo en ligne accessible, une bibliothèque de musique de stock diversifiée, et du texte et des superpositions animés. Vous pouvez rapidement assembler et affiner vos vidéos récapitulatives pour capturer et partager efficacement les moments clés.

HeyGen peut-il simplifier le processus de partage des vidéos récapitulatives sur les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen vous permet d'exporter et de partager facilement vos vidéos récapitulatives terminées dans divers formats d'aspect optimisés, parfaits pour des plateformes comme YouTube et d'autres réseaux sociaux. Notre processus simplifié garantit que votre contenu créatif atteint votre audience sans effort.

Comment les capacités AI de HeyGen améliorent-elles la création de récapitulatifs de fin d'année ?

Les outils d'édition AI de HeyGen simplifient considérablement la production de récapitulatifs de fin d'année en offrant des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et la fonction Texte-à-vidéo à partir de script. Cela vous permet de compiler et de personnaliser efficacement vos vidéos récapitulatives, offrant un résumé puissant des meilleurs moments de votre année.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo