outil vidéo LinkedIn : Renforcez votre présence professionnelle
Créez des messages vidéo engageants et personnalisés sans effort avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un impact maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les recruteurs et les équipes de réussite client, et si vous pouviez envoyer un message vidéo personnalisé chaleureux et amical de 45 secondes ? Cette courte vidéo devrait démontrer le pouvoir de se connecter avec les candidats ou les clients à un niveau plus profond. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour créer un message invitant qui se démarque vraiment.
Une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu devrait viser à faire exploser la notoriété de la marque. Avec un style visuel et audio moderne et entraînant, mettant en vedette des visuels professionnels et des coupes rapides, cette pièce illustre comment les Modèles & scènes de HeyGen simplifient la création de vidéos professionnelles, complétée par des Sous-titres automatiques pour une portée maximale.
Développez une vidéo informative de 30 secondes pour les professionnels férus de technologie et les producteurs vidéo, en se concentrant sur l'optimisation des séquences existantes. Soulignez comment HeyGen agit comme un éditeur vidéo intuitif pour affiner le contenu avant publication. Mettez en avant l'utilité de la bibliothèque de médias/support de stock pour améliorer les visuels et le redimensionnement & exportation des formats pour un ajustement parfait sur les réseaux sociaux, le positionnant comme un puissant complément d'outil vidéo LinkedIn.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de vidéos LinkedIn engageantes.
Générez rapidement des vidéos captivantes pour LinkedIn et des clips courts pour améliorer l'engagement professionnel et la portée.
Mettre en avant la réussite client sur LinkedIn.
Créez des vidéos de réussite client convaincantes pour instaurer la confiance et démontrer la valeur à votre réseau professionnel.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour des plateformes comme LinkedIn ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles pour LinkedIn en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Son éditeur vidéo intuitif et ses nombreux modèles de vidéos simplifient l'ensemble du processus de création, en faisant un outil vidéo LinkedIn efficace.
HeyGen peut-il m'aider à produire des messages vidéo personnalisés pour augmenter l'engagement ?
Absolument. HeyGen permet la création de messages vidéo personnalisés à grande échelle, en utilisant des fonctionnalités AI pour adapter le contenu à votre audience. Cette capacité est idéale pour les outils de prospection vidéo et augmente considérablement l'engagement sur les réseaux sociaux.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité et l'impact des vidéos ?
HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes, la génération de voix off et la génération automatique de sous-titres, pour élever la qualité de vos vidéos. Vous pouvez également utiliser les contrôles de branding pour maintenir la notoriété de la marque et exporter des vidéos dans divers formats comme MP4.
Comment HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos courtes et longues ?
L'éditeur vidéo flexible de HeyGen et ses divers modèles de vidéos sont conçus pour les vidéos courtes et longues, adaptables à tout canal de médias sociaux. Ses outils complets permettent un montage facile, un support de bibliothèque de médias robuste, et l'inclusion d'appels à l'action efficaces.