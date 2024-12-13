outil vidéo LinkedIn : Renforcez votre présence professionnelle

Créez des messages vidéo engageants et personnalisés sans effort avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un impact maximal.

395/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les recruteurs et les équipes de réussite client, et si vous pouviez envoyer un message vidéo personnalisé chaleureux et amical de 45 secondes ? Cette courte vidéo devrait démontrer le pouvoir de se connecter avec les candidats ou les clients à un niveau plus profond. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off pour créer un message invitant qui se démarque vraiment.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu devrait viser à faire exploser la notoriété de la marque. Avec un style visuel et audio moderne et entraînant, mettant en vedette des visuels professionnels et des coupes rapides, cette pièce illustre comment les Modèles & scènes de HeyGen simplifient la création de vidéos professionnelles, complétée par des Sous-titres automatiques pour une portée maximale.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 30 secondes pour les professionnels férus de technologie et les producteurs vidéo, en se concentrant sur l'optimisation des séquences existantes. Soulignez comment HeyGen agit comme un éditeur vidéo intuitif pour affiner le contenu avant publication. Mettez en avant l'utilité de la bibliothèque de médias/support de stock pour améliorer les visuels et le redimensionnement & exportation des formats pour un ajustement parfait sur les réseaux sociaux, le positionnant comme un puissant complément d'outil vidéo LinkedIn.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre outil vidéo LinkedIn

Créez facilement des vidéos courtes engageantes pour LinkedIn. Exploitez les fonctionnalités AI et les modèles pour produire rapidement un contenu professionnel qui capte l'attention et renforce votre marque.

1
Step 1
Créez votre vidéo
Commencez votre projet vidéo en choisissant parmi une variété de modèles vidéo professionnels. Ajoutez facilement votre contenu pour construire un récit captivant pour votre audience LinkedIn.
2
Step 2
Personnalisez avec AI
Améliorez votre message en incorporant des avatars AI qui donnent vie à votre script. Sélectionnez parmi des options variées pour créer une présentation unique et mémorable.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres pour plus de clarté
Assurez-vous que votre message est accessible et percutant en générant automatiquement des sous-titres précis. Cela améliore l'engagement, surtout pour les spectateurs sans son.
4
Step 4
Exportez pour LinkedIn
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans un format adapté à LinkedIn. Votre vidéo sera prête à être partagée immédiatement pour atteindre votre réseau professionnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Publicités vidéo LinkedIn à fort impact

.

Concevez des publicités vidéo LinkedIn puissantes avec AI pour générer des prospects ciblés et amplifier efficacement la notoriété de la marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour des plateformes comme LinkedIn ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles pour LinkedIn en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Son éditeur vidéo intuitif et ses nombreux modèles de vidéos simplifient l'ensemble du processus de création, en faisant un outil vidéo LinkedIn efficace.

HeyGen peut-il m'aider à produire des messages vidéo personnalisés pour augmenter l'engagement ?

Absolument. HeyGen permet la création de messages vidéo personnalisés à grande échelle, en utilisant des fonctionnalités AI pour adapter le contenu à votre audience. Cette capacité est idéale pour les outils de prospection vidéo et augmente considérablement l'engagement sur les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité et l'impact des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités AI avancées, y compris des avatars AI réalistes, la génération de voix off et la génération automatique de sous-titres, pour élever la qualité de vos vidéos. Vous pouvez également utiliser les contrôles de branding pour maintenir la notoriété de la marque et exporter des vidéos dans divers formats comme MP4.

Comment HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos courtes et longues ?

L'éditeur vidéo flexible de HeyGen et ses divers modèles de vidéos sont conçus pour les vidéos courtes et longues, adaptables à tout canal de médias sociaux. Ses outils complets permettent un montage facile, un support de bibliothèque de médias robuste, et l'inclusion d'appels à l'action efficaces.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo