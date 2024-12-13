Générateur de Vidéos LinkedIn : Créez du Contenu Engagé

Élevez votre présence professionnelle avec des vidéos de marque, facilement personnalisables grâce aux nombreux modèles et scènes de HeyGen.

Générez une vidéo explicative d'une minute destinée aux professionnels et aux marketeurs occupés, démontrant les 3 étapes faciles pour créer des vidéos engageantes sur LinkedIn en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être un tutoriel net, enregistré à l'écran avec des animations en surbrillance, accompagné d'une bande sonore professionnelle et dynamique et d'une voix off amicale qui guide l'utilisateur à travers le processus, en mettant l'accent sur l'efficacité et la clarté.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables de marque, montrant comment produire des vidéos de marque avec des modèles vidéo LinkedIn personnalisés. Cette vidéo doit présenter une narration visuelle dynamique, incorporant des couleurs de marque vives, des transitions modernes et un support de bibliothèque/média stock pour mettre en avant les options de personnalisation, le tout sur une bande sonore inspirante avec un ton narratif confiant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les professionnels des RH, illustrant la facilité d'ajouter des sous-titres et d'optimiser les formats vidéo pour LinkedIn. Le style visuel doit être rapide et informatif, utilisant des écrans partagés et des coupes rapides pour démontrer la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et comment les différents ratios d'aspect s'adaptent, souligné par une piste audio claire et lumineuse avec une voix instructive et amicale.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de leadership éclairé de 2 minutes conçue pour les éducateurs et les experts de l'industrie, démontrant comment les fonctionnalités AI de HeyGen peuvent transformer votre profil professionnel sur LinkedIn. Cette vidéo utilisera un style visuel d'entreprise soigné, mettant en scène un avatar AI réaliste délivrant un contenu perspicace dans divers contextes professionnels, complété par une voix off calme et autoritaire et une musique de fond subtile et inspirante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos LinkedIn

Créez des vidéos professionnelles et engageantes pour LinkedIn en quelques minutes avec notre générateur intuitif. Élevez votre présence et connectez-vous efficacement avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo LinkedIn
Commencez par transformer votre script texte en une vidéo captivante en utilisant notre fonctionnalité puissante de texte à vidéo, générant rapidement votre contenu initial.
2
Step 2
Personnalisez avec Votre Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant des contrôles de marque complets, y compris vos logos personnalisés et couleurs de marque spécifiques, pour une apparence professionnelle cohérente.
3
Step 3
Améliorez avec des Médias Riches
Élevez votre message en incorporant des visuels et de l'audio de haute qualité de notre bibliothèque/média stock, rendant votre contenu plus dynamique et engageant.
4
Step 4
Finalisez et Exportez
Optimisez votre vidéo pour LinkedIn en sélectionnant le bon redimensionnement des ratios d'aspect et les exports, garantissant que votre contenu soit parfaitement formaté pour votre réseau professionnel.

Cas d'Utilisation

Améliorez le Développement Professionnel

Élevez votre contenu de formation et éducatif avec des vidéos alimentées par AI pour améliorer les résultats d'apprentissage et la rétention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos LinkedIn avec des fonctionnalités AI ?

HeyGen, votre générateur de vidéos LinkedIn avancé, vous permet de créer des vidéos accrocheuses en utilisant des fonctionnalités AI puissantes. Transformez simplement votre script texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et une génération de voix off, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les vidéos LinkedIn de marque ?

Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos LinkedIn de marque. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo LinkedIn personnalisés, ajouter votre logo et contrôler les éléments de marque pour garantir que votre contenu soit cohérent et professionnel sur toutes vos vidéos LinkedIn.

Quels formats vidéo et options techniques sont disponibles pour les vidéos LinkedIn créées avec HeyGen ?

HeyGen prend en charge divers formats vidéo optimisés pour LinkedIn, garantissant que votre contenu soit parfaitement adapté à la plateforme. Notre éditeur vidéo robuste vous permet d'ajouter facilement des sous-titres pour l'accessibilité et d'utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour une présentation idéale et une publication fluide.

Puis-je intégrer mes propres ressources multimédias dans les vidéos LinkedIn réalisées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de télécharger des vidéos, des images et de l'audio, les intégrant parfaitement avec nos riches graphiques, vidéos et ressources musicales. Cela vous permet de créer un contenu court et engageant pour votre audience LinkedIn.

