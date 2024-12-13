Générateur de Vidéos LinkedIn : Créez du Contenu Engagé
Élevez votre présence professionnelle avec des vidéos de marque, facilement personnalisables grâce aux nombreux modèles et scènes de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables de marque, montrant comment produire des vidéos de marque avec des modèles vidéo LinkedIn personnalisés. Cette vidéo doit présenter une narration visuelle dynamique, incorporant des couleurs de marque vives, des transitions modernes et un support de bibliothèque/média stock pour mettre en avant les options de personnalisation, le tout sur une bande sonore inspirante avec un ton narratif confiant.
Développez une vidéo informative de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les professionnels des RH, illustrant la facilité d'ajouter des sous-titres et d'optimiser les formats vidéo pour LinkedIn. Le style visuel doit être rapide et informatif, utilisant des écrans partagés et des coupes rapides pour démontrer la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen et comment les différents ratios d'aspect s'adaptent, souligné par une piste audio claire et lumineuse avec une voix instructive et amicale.
Imaginez une vidéo de leadership éclairé de 2 minutes conçue pour les éducateurs et les experts de l'industrie, démontrant comment les fonctionnalités AI de HeyGen peuvent transformer votre profil professionnel sur LinkedIn. Cette vidéo utilisera un style visuel d'entreprise soigné, mettant en scène un avatar AI réaliste délivrant un contenu perspicace dans divers contextes professionnels, complété par une voix off calme et autoritaire et une musique de fond subtile et inspirante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez du Contenu Engagé sur LinkedIn.
Produisez rapidement du contenu court captivant et des clips vidéo pour augmenter l'engagement sur votre fil LinkedIn.
Partagez des Histoires de Succès Professionnelles.
Mettez en valeur efficacement les réalisations et témoignages de clients avec des vidéos de marque soignées pour renforcer la crédibilité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos LinkedIn avec des fonctionnalités AI ?
HeyGen, votre générateur de vidéos LinkedIn avancé, vous permet de créer des vidéos accrocheuses en utilisant des fonctionnalités AI puissantes. Transformez simplement votre script texte en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et une génération de voix off, simplifiant ainsi votre processus de création de contenu.
HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les vidéos LinkedIn de marque ?
Oui, HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos LinkedIn de marque. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo LinkedIn personnalisés, ajouter votre logo et contrôler les éléments de marque pour garantir que votre contenu soit cohérent et professionnel sur toutes vos vidéos LinkedIn.
Quels formats vidéo et options techniques sont disponibles pour les vidéos LinkedIn créées avec HeyGen ?
HeyGen prend en charge divers formats vidéo optimisés pour LinkedIn, garantissant que votre contenu soit parfaitement adapté à la plateforme. Notre éditeur vidéo robuste vous permet d'ajouter facilement des sous-titres pour l'accessibilité et d'utiliser le redimensionnement des ratios d'aspect pour une présentation idéale et une publication fluide.
Puis-je intégrer mes propres ressources multimédias dans les vidéos LinkedIn réalisées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen vous permet de télécharger des vidéos, des images et de l'audio, les intégrant parfaitement avec nos riches graphiques, vidéos et ressources musicales. Cela vous permet de créer un contenu court et engageant pour votre audience LinkedIn.